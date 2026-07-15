求職網站驚見「軍校衛哨換保全」開價找人　月薪4萬2、工作地點曝

▲「軍校衛哨換保全」求職網站徵才。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明)

記者郭運興／台北報導

國防部長顧立雄日前指出，為減輕基層部隊負擔，國軍將分兩階段於軍事校院試辦「警衛保全委外」，讓支援官兵專注戰訓本務，第一階段將於今年9月1日正式啟動。對此，媒體人樊啓明今（15日）發現在求職網站已展開徵才，工作名稱為「桃園市八德區軍事院校保全員」，工作內容為大門管制勤務， 9月1日上班， 工作待遇為月薪42450元。他表示，「軍校衛哨換保全」開價找人囉。

顧立雄表示，面對少子化趨勢，國防人力資源的優化與妥善運用至關重要。為減少部隊非戰鬥勤務，國防部規劃優先由軍事校院試辦警衛保全聘僱作業。

顧立雄指出，第一階段將於今年9月1日正式啟動，先行試辦範圍包含國防大學3處校區、陸軍官校及海軍官校，共計5處校區；第二階段則預定於明年1月1日起擴大實施，將陸軍專科學校、空軍航空技術學院及中正國防幹部預備學校等4處納入，屆時總計將有9處軍事院校校區完成保全委外作業。

顧立雄強調，各軍事學校透過聘僱民間警衛保全，將可免除由軍職人員擔任校區衛哨及相關支援勤務的現況，不僅能有效降低基層官兵的日常勤務負擔，更能讓原本負責支援的官兵回到原單位，全心投入各項戰備整備與軍事訓練，落實「專注戰訓本務」之核心目標，進一步確保國軍整體防衛戰力不受少子化衝擊影響。

對此，媒體人樊啓明貼出一張104人力銀行的截圖表示，「軍校衛哨換保全」開價找人囉。該截圖工作名稱可以看到為「桃園市八德區軍事院校保全員」，工作內容為大門管制勤務，預計115年9月1日上班，歡迎軍警退休人士加入。

工作待遇為月薪42450元，分為日班與晚班，分別是早上7點到晚上7點、晚上7點到早上7點，需要人數為6到8人。

▼顧立雄。（圖／記者徐文彬攝）