榜一大哥被甩！怒55刀當街砍死「22歲正妹直播主」　一審判16年

▲佐藤愛里在路上直播時，遭埋伏的粉絲砍死。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京高田馬場2025年發生一起震驚社會的「直播主遇害案」，22歲女子「最上あい」（本名佐藤愛里）在街頭直播時，突然遭到預先埋伏的一名44歲男粉絲高野健一持刀瘋砍身亡，涉案的44歲男子事後被依殺人等罪名起訴。東京地方法院15日做出判決，法官不採信辯護律師因「自閉症光譜障礙」要求輕判9年的主張，正式判處被告16年有期徒刑。

街頭直播到一半！22歲正妹慘遭狂刺身亡！44歲恐怖男認罪

根據《日本放送協會》報導，判決書指出，44歲的被告高野健一於2025年3月，在新宿區高田馬場的街道上，公然持刀襲擊正在路上進行直播的22歲受害女性佐藤愛里。被告朝著女子瘋狂刺殺，導致對方因傷重不幸身亡。高野事後被起訴殺人等罪名，並在庭上對起訴的犯罪事實供認不諱。

針對本案，檢方在法庭上痛批，被告是以單方面且連續多次猛刺的極端殘虐手段行兇，且犯罪過程「具有一定程度的計劃性」。檢方直言，雖然被害人在生前確實有「未歸還向被告借用款項」的財務糾紛，但這絕對不能成為她必須被殺害的理由，因此向法官求處20年重刑。

律師辯稱「自閉症失控」求減刑！東京地院判決出爐

對此，辯護律師則極力為被告爭取減刑，主張被告當時因生活陷入困頓、走投無路，才會衝動下毒手。律師更強調，被告患有自閉症光譜（ASD），這導致他當時難以發揮自我控制的抑制力，該精神疾病與本案有間接影響，認為判處9年徒刑才較為妥當。

東京地方法院法官井戶俊一在15日的判決中，並未完全採信辯護律師的說法，最終判處高野健一有期徒刑16年。

被告與死者2021年結識，在兩人相識初期，高野便砸下重金打賞，佐藤主動與他交換LINE，還特別強調「這是我第一次跟粉絲交換聯絡方式」，令高野倍感特別。此後雙方頻繁互動，高野接連傳送「真愛」、「超喜歡妳」等告白，佐藤也以「好像男朋友一樣」、「沒有你我根本播不下去」等話語熱情回應，兩人往來訊息累積多達4萬則，高野就此陷入以為兩人真正交往的錯覺。

佐藤先後向高野索取450萬日幣（約新台幣90萬元），隨後更誘導男方簽下高額貸款，使其財務瀕臨崩潰，事後卻冷漠相待，最終引發殺機。