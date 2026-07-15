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校園霸凌「脫光逼下跪」校長竟施壓　議員《鐵拳教育》金句轟特權

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄某國小老師兒逼同學「脫光跪下」，教育局證實性霸凌案成立。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國小驚傳性霸凌案件，一名受害學生家長在網路痛心控訴，孩子在校內遭惡霸同學強逼「全身脫光衣服並下跪」，身心嚴重受創，離譜的是，加害者還是同校教師的孩子，對方還在協調時硬拗「只是在玩遊戲」；連校長都跳出來當幫兇，狂幫加害者求情，暗示家長不要提調查申請，企圖「私了」息事寧人。對此，國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽氣炸，怒轟這根本是「特權壓人」，並引韓劇《鐵拳教育》金句痛批「只有你倒了，你兒子才會倒下！」要求高市府全面嚴查，杜絕政治特權關說滲入校園。

據了解，這起震驚校園的性霸凌事件發生在今年三月，受害學生的親友忍無可忍，在網路掀開這起校園黑幕，指控施暴的惡霸學生，其父母就是同校的老師，沒想到卻把孩子教成校園小霸王，強逼同學脫光衣服下跪羞辱。

更讓受害家長心碎的是，事情東窗事發後，這對教師夫婦不想著道歉認錯，反而不斷在協調過程中混淆視聽，扯謊辯稱「孩子們是在遊戲啦！」而本該主持公道的校長，更是護短護到家，眼見同仁犯錯，竟厚顏懇求受害家長，表示霸凌者還年幼，「希望給他（同仁）的小孩一個機會」。

對此，黃香菽引韓劇《鐵拳教育》金句痛批「只有你倒了，你兒子才會倒下！」很多霸凌行為，本身都是依附在特權底下滋長的。如果為人父母、師長不能給予正確觀念，反而用威逼利誘的手段逼受害者私了，只會傳達給加害者「反正能和解，就算霸凌別人也沒關係」的扭曲價值觀！

黃香菽直言，這種校園內「以大欺小、靠山很硬」的特權現象早就不是個案。她踢爆，先前某民代的未成年家人也涉入校園霸凌，其配偶在面對受害家長時，態度不可一世，被指控「高高在上，好像高官來巡視」，甚至在協調結束後直接衝進副校長辦公室興師問罪，擺明了在施壓，讓無辜的被害家長當場嚇壞，委屈直呼「彷彿做錯事的是我們」。

為了捍衛校園安全，黃香菽今強烈要求高雄市政府必須動起來，嚴禁任何政治人物、公務人員利用職權或身分對校園爭議事件進行關說。

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