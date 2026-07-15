交往女學生「買跳蛋車上助興」　淫生教組長賠錢換免囚

▲某中學生教組長趁職變和女學生交往，戀情曝光被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹某國中陳姓生教組長和女學生交往，期間購買跳蛋給兩人約會時使用，戀情曝光後，女學生控訴兩人曾發生10次以上性行為。不過陳男表示只有在車上對女學生愛撫、親吻和擁抱，並沒有發生性行為。新竹地院審理，因證據不足，依陳犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，合併處10月徒刑，緩刑3年，並接受法治教育8場次。

判決指出，陳男於2022年12月間，在新竹某國中擔任生教組長，趁機和在學務處當志工的女學生小萱(化名)交往，並將車停在小萱住處附近，在車內對小萱以跳蛋等方式猥褻。兩人戀情被小萱的母親發現，憤而報警處理。

小萱甚至控訴，陳男曾在圖書館晚自習時，在前方講桌對她「遠端使用跳蛋」，或要求她在家拍攝使用影片讓她觀覽，兩人發生性行為10次以上。

全案審理時，陳男僅承認從2023年1月至5月間和小萱交往，與她在車內有親吻、擁抱等親密行為，並購買跳蛋供假日車上約會使用，但沒有性交行為，互相傳送的照片也沒有裸照。

法官認為，小萱無法具體指明在圖書館遠端使用跳蛋的大概時間，指證有瑕疵，陳男又始終否認有此事，其他證據也只能證明兩人當時關係親密，或陳男曾購買跳蛋，因證據不足，不採信小萱這部分的說法，依證據判定陳男曾在車上猥褻小萱3次。

法官審酌，陳男犯後和小萱達成和解並賠償，也承諾不再擔任教職，並被註銷所有各級教練證照，被校方終止聘約且終身不得聘任為兼任、代課及代理教師等情，認為陳男經過教訓無再犯之虞，依他犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，合併處10月徒刑，緩刑3年，並接受法治教育8場次。

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