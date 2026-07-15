花蓮非特定家族的！戴于文參選花蓮市長　承諾柯文哲「全壘打」

▲民眾黨主席黃國昌、花蓮市長參選人戴于文等參選人出席「新花蓮·新政治」誓師記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（15日）正式徵召前發言人戴于文參選花蓮市長，提出「洄瀾首都、共榮花蓮」願景，並以「共榮、共好、共生、人本」等四大方向作為政策主軸，包括推動市政儀表板、市場與商圈活化、青年返鄉及防災韌性等。戴提到，未來的花蓮不是少數人、更不是特定政治家族的花蓮，是花蓮人共同的花蓮。戴透露，柯前主席囑咐他「心存善念、盡力而為，認真做、努力做」，他則向柯承諾，既然參選，就會選好、就會選贏，希望在花蓮打下全壘打。

民眾黨花蓮縣黨部主委張天民說，今天是責任承擔的開始，花蓮在他上任將近4年時間裡，都本於民眾黨核心價值一步一腳印，以民為本兢兢業業，總統大選得票率讓其他兩黨心驚膽顫，代表民眾黨有存在的必要。今天參選人這麼勇敢站出來，不是為了賺錢、是要為民服務，是要在花蓮創造新花蓮新政治。

黨主席黃國昌說，民眾花蓮隊今天正式成軍，2026年選戰，沒辦法忘記在2024年總統大選時，花蓮鄉親4萬3000票投給創黨主席柯文哲。當時柯主席在花蓮拿到這樣的票數，讓大家非常驚訝，感受到花蓮鄉親的支持外還有重責大任。

「如何回應花蓮鄉親對民眾黨的支持、怎麼樣為花蓮鄉親開展新政治，一直是過去民眾黨努力的方向跟目標。」黃國昌說，今天民眾黨推出6位一級戰將投入2026年選舉，除了4位鄉鎮市民代表，一定能得到花蓮鄉親的支持。今天中央委員會也正式通過徵召戴于文投入花蓮市長選舉，徵召蔡翼陽參選花蓮第一選區縣議員。今年底的選戰，民眾黨會做民眾花蓮隊最強後盾，回應花蓮鄉親的期待，也期許這6位同志，在年底選舉過後，能肩負起更重的責任，造福更多花蓮鄉親。

戴于文說，相信花蓮值得一個更好的未來，今天站在這裡是為了更好的未來承擔責任，他願意為家鄉奉獻心力。他說，對他而言，返鄉參選不是人生選擇，是對故鄉的承諾。他到外地求學工作、期待成為更好的自己，過去幾年有幸在台北市政府服務，在城市治理第一線，看見一座城市如何透過財政紀律、公開透明、全民參與、科技治理、制度革新，提高行政效率，重建人民對政府的信任。

▲民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長記者會。（圖／記者林敬旻攝）



戴于文強調，政治不是口號，政治要落實在人民生活每一天。一條的交通路網、一個乾淨的公園、一個有活力的市場，一個願意傾聽人民聲音的政府，非常平凡，但卻是花蓮人民最深切的期盼。市民生活中的大小事，就是最重要的事，這也是我要帶回去花蓮的治理精神。

「花蓮是我的家鄉，我的家人、朋友、成長記憶都在這裡，是我最牽掛的地方也是孕育我成長的城市。」戴于文說，要誠實面對挑戰，花蓮青年離開家鄉尋求更好發展機會，看到人口流失、看到高齡化加速、看到老舊市場要更新，市區公共空間要改善，商圈要更有活力，還有非常多需要進步的空間。

戴于文表示，花蓮要成為什麼樣的城市？他的城市願景是「洄瀾首都、共榮花蓮」，期待打造的花蓮市是觀光客喜歡來這裡，更是年輕人願意留下來、家庭願意定居、長輩安心生活，孩子快樂成長的城市，是一座讓花蓮人感到驕傲的光榮城市。此外，會以「共榮、共好、共生、人本」等四大方向作為政策主軸，推動市政儀表板、市場與商圈活化、青年返鄉及防災韌性等。

戴于文說，今天選擇回到花蓮投入非常艱困的選戰，是因為想為故鄉盡一份心力，也始終相信花蓮不該只是最美的風景，應成為最有希望的城市。他強調，未來的花蓮不是少數人的花蓮、更不是特定政治家族的花蓮，「未來的花蓮，會是花蓮人共同的花蓮」。

針對是否有請益柯文哲？戴于文說，柯主席是他非常敬重的老長官，所以這次參選的決定當然也有跟柯主席懇談報告，「柯主席囑咐我心存善念、盡力而為，認真做、努力做。我跟他講，我既然參選，就會選好、就會選贏，這是我們的目標，希望在花蓮打下全壘打，這是我對他的承諾，也是對所有支持者、所有花蓮鄉親的承諾」。

另外，黃國昌提到，花蓮市是繼竹北市之後，民眾黨第二個在第二層級鄉鎮市推出行政首長候選人，這個決定非常慎重也經過通盤考慮。因此今天中央委員會正式通過徵召戴于文參選花蓮市長後，已經責成中央黨部副秘書長黃成峻領軍，進駐花蓮市，協助戴于文、蔡翼陽以及花蓮隊成員，在2026年打出漂亮選戰。