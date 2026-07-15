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韓惡狼姦殺女高生！他重設空機藏「預謀犯案」鐵證　警界高層吃案

▲▼南韓警方公開男嫌張允基的長相和個人資訊。（圖／光州警察廳）

▲南韓警方公開男嫌張允基的長相和個人資訊。（圖／光州警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州今年5月發生23歲男子張允基持刀疑似性侵殺害16歲高二女學生李彩媛的駭人慘案。南韓警察廳國家搜查本部特別搜查團揭露震撼內幕，直指兇嫌雖將手機重設企圖滅證，但數位鑑識仍還原出他「預謀犯罪」的致命鐵證，包括張允基計畫性鎖定李彩媛犯案。

同時，先前韓媒更踢爆警界高層集體涉嫌吃案，包括銷毀充氣娃娃等關鍵證物，以包庇同袍之子。

根據韓媒《韓國日報》、《中央日報》，這起震驚社會的命案發生於5月5日凌晨0時11分，地點位在全南光州統合特別市（前身為光州廣域市）光山區月桂洞某大學校園附近人行步道。張允基（音譯）持刀砍殺高二女學生李彩媛（音譯），被捕後堅稱是隨機偶然犯案，更在出庭受審時向媒體辯稱，「不是因為知道她是女學生才犯案」。

▲▼23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

▲23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

然而，警察廳國家搜查本部特別搜查團今（15）日召開記者會戳破謊言，證實張嫌被捕時持有手機雖呈「空機」狀態，但經數位鑑識還原後，發現他早在案發前就單方面熟識李彩媛，且極具計畫性，坐實了能判處無期徒刑以上的「強姦殺人」滔天罪行。

然而，這起殘酷惡行背後，竟扯出警界集體吃案的驚天醜聞。特別搜查團痛批，光州光山警察署初動調查小組早在案發3天後的5月8日，就已從還原的手機察覺這項預謀線索，卻惡意隱瞞。張允基的父親為現職警察，當時負責偵辦的重案班隊長（警監Ａ某）隻手遮天，多次向下屬施壓，「辦案時不要引導至性犯罪的方向」，並粗暴限縮調查範圍。

警監A某不僅刻意將科學調查指出「具有性犯罪動機」的報告內容從卷宗抽離，還強行要求隊員修改目擊報告，甚至將張嫌過去的跟蹤騷擾紀錄全數刪除。

▲▼南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

▲南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

令人憤怒的是，警監A某還公然協助張嫌父親滅證。在未依法扣押束帶、充氣娃娃等關鍵證物的情況下，他在案發3天內便火速將涉案車輛與租屋處移交給家屬，甚至在7月2日風波擴大時，強行拒絕上級補交資料的命令，當天更下令隊員「立刻刪除拍到束帶的現場勘查影片」，擺明放水護航。

特別搜查團已依涉嫌湮滅證據、職務怠慢及職權濫用等罪名，將惡意吃案的A姓警監正式移送法辦，當時的光山警察署長與刑事科長也同步遭到立案調查。此外，重案班一名曾與張嫌父親共事的B姓警長，也因涉嫌通風報信、洩漏搜查與逮捕機密而遭起訴。

對於警界高層是否涉及更深層的集體護航或外部關說，搜查團強調將持續擴大徹查，還給被害少女一個公道。

《ETtoday新聞雲》提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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