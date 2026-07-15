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台南125名暑期工讀生上課了　學簡報技巧、強化職場安全意識

▲台南市勞工局辦理大專青年公部門暑期工讀在職訓練，協助125名青年提升職場核心能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理大專青年公部門暑期工讀在職訓練，協助125名青年提升職場核心能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升大專青年工作職能，台南市勞工局15日在新營民治市政中心南瀛堂，辦理「大專青年公部門暑期工讀計畫－在職訓練」，安排簡報技巧及職業安全衛生課程，協助125名暑期工讀生提升表達能力、建立職場安全觀念，為未來職涯發展打下基礎。

上午課程由才華教育訓練機構總經理韓瑞信講授「簡報技巧」，下午則由勞工局勞安福利科股長楊全福講授「職業安全衛生」，透過實際演練、案例分析及職災影片，強化青年進入職場後所需的溝通表達及風險預判能力。

勞工局長王鑫基表示，現今職場環境快速變遷且競爭激烈，青年除了具備專業能力，更要培養溝通、表達、問題解決及安全意識等核心職能。

▲台南市勞工局辦理大專青年公部門暑期工讀在職訓練，協助125名青年提升職場核心能力。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，台南市推動暑期工讀計畫已有15年，計畫目的不只是提供工讀薪資或短期打工機會，更希望透過公部門實務參與，讓青年提早了解政府運作，累積專案執行經驗，提升進入職場所需的能力。

王鑫基表示，台南兼具農業、科技產業及深厚歷史文化底蘊，期待青年學生運用在校所學及創意，協助市府各用人單位執行專案、宣導政策及行銷台南，讓青年累積經驗，也為城市注入新思維，創造雙贏。

簡報課程中，韓瑞信以互動教學及實際演練，引導學生掌握簡報架構、台風及說話節奏，協助學員克服上台緊張，逐步建立個人表達風格及溝通能力。
職業安全衛生課程則由楊全福透過實際案例及多起職災影片，說明職場可能出現的危害，並教導學員遵守安全操作規範、辨識工作風險及預防職業災害，建立正確的安全防範觀念。

▲台南市勞工局辦理大專青年公部門暑期工讀在職訓練，協助125名青年提升職場核心能力。（記者林東良翻攝，下同）

參訓的林同學表示，參與市府暑期工讀，除了可以體驗公部門工作環境及公務內容、增加實務經驗，透過在職訓練也學到簡報製作、表達技巧及團隊互動方式。

林同學指出，職場安全課程讓他進一步了解勞工義務、職業災害類型及安全的重要性，也發現公部門工讀與一般民間工讀有許多不同，相關經驗對未來返校學習及進入職場都有很大幫助。

▲台南市勞工局辦理大專青年公部門暑期工讀在職訓練，協助125名青年提升職場核心能力。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心暑假期間也規劃多場青年職涯活動，7月18日辦理「探索未來的自己：職涯與特質覺察」團體職涯座談，7月23日舉辦「拖延不是問題：找回行動力的心理練習」就業準備講座，地點均在南門勞工育樂中心。

勞工局歡迎有興趣的青年踴躍報名，相關資訊可洽詢06-3125881分機21莊小姐。

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