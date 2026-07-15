　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

▲▼三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」。（圖／翻攝三商炸雞臉書粉專）

▲三商炸雞首度開賣「炸刈包」。（圖／翻攝三商炸雞臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞首度推出「炸刈包」，把台式刈包油炸後，夾入厚切豬排與泡菜，即日起上市嚐鮮價59元。另外，週末炸雞俱樂部推出「炸雞&生啤吃到飽」活動，每人只要899元。

三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，刈包油炸後再夾厚切豬排、泡菜及是拉差辣醬，多了一層酥脆口感，原價99元，8月12日前嚐鮮價只要59元。

此外，三商炸雞同步祭出「7塊義式炸雞199元」優惠，原價455元，現省256元。

▲▼週末炸雞俱樂部。（圖／翻攝週末炸雞俱樂部臉書粉專）

▲週末炸雞俱樂部「麻辣鍋炸雞」為店內招牌。（圖／翻攝週末炸雞俱樂部臉書粉專）

週末炸雞俱樂部7月底前有「炸雞&生啤吃到飽」活動，每人899元，90分鐘內炸雞不限口味、生啤不限杯數吃喝到飽，信義店內用限定。業者提醒，吃到飽須提前訂位並標註參加此活動，同桌顧客要全員參加。

週末炸雞俱樂部提供多種口味炸雞，招牌是「麻辣鍋炸雞」，以台灣人最愛的麻辣鍋做為靈感，使用多種花椒混合醃製雞肉，油炸後再淋上招牌香辣紅油；還有「三杯雞」口味，醃漬雞肉採先烤後炸的手法，再淋上紹興酒、麻油、蠔油特調醬汁，搭配九層塔、油封蒜、煸老薑等配料。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂
快訊／跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單
獨／周麟突去世金友莊震驚　「跟高凌風交情好到住在同社區」
大姊夫痛殺二姊夫！　三妹「重回命案教室」一臉凝重現身
青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原
快訊／味全龍20歲投手任意引退！　職棒生涯不到1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

父親節別再送皮夾！內行人改送「德國百靈電鬍刀」　經典耐用一刮就愛上

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

7-11會員可綁Apple錢包　嗶1次完成「付款、積點、存發票」

大全聯中和店不關了！全聯：10/1起接手改直營店

【廣編】統一蜜豆奶給孩子與地球大大能量

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用「發票載具」APP　官方步驟看這

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

父親節別再送皮夾！內行人改送「德國百靈電鬍刀」　經典耐用一刮就愛上

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

7-11會員可綁Apple錢包　嗶1次完成「付款、積點、存發票」

大全聯中和店不關了！全聯：10/1起接手改直營店

【廣編】統一蜜豆奶給孩子與地球大大能量

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用「發票載具」APP　官方步驟看這

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

教授殺人內幕如同八點檔！妻任公司負責人...3年被拔還易主妹夫

Meta遭控拿Token使用量當裁員依據　員工控合法請假反成淘汰理由

DeepMind CEO示警：AGI時代將至　現在是確保AI安全的關鍵時刻

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

台大院長談AI醫療走向「人機協作」　機器人共同開刀是可預見未來

別再狂喝牛奶了！想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」一次看

新型債務危機引發自殺潮　ETtoday奪新世代金融傳播獎

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

18年租客退租時被要求「恢復如新」　他傻眼稱：房東還索賠113萬

快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

消費熱門新聞

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

「國際薯條日」優惠　拿坡里買1送1、麥當勞免費送

大全聯中和店不關了！全聯：10/1起接手改直營店

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

7-11會員可綁Apple錢包　嗶1次完成「付款、積點、存發票」

肯德基「7塊炸雞桶」限時299元　大阪燒海陸堡餐買1送1

樂家康「蛋白質專區」一次備齊

日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

換季過敏原抓到了屋主嚇傻

7大速食業者「未使用問題油」　麥當勞、肯德基：油品為進口

林內三大廚衛新品亮相　解決家庭最有感痛點

聯華公布「超商80款疑慮鮮食」退費辦法　最快7/14入帳

更多熱門

相關新聞

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

王品旗下燒肉品牌「原燒」重回高雄，鳳山青年店7月18日開幕，品牌也推出優惠活動，8月16日前出示設籍於高雄的身分證、健保卡、學生證或公司名片等，內用任1客多人套餐，就招待白蝦30隻。

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

關鍵字：

美食情報美食雲三商炸雞週末炸雞俱樂部

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

世界盃驚現「時空旅人」？

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面