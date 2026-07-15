三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

▲三商炸雞首度開賣「炸刈包」。（圖／翻攝三商炸雞臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞首度推出「炸刈包」，把台式刈包油炸後，夾入厚切豬排與泡菜，即日起上市嚐鮮價59元。另外，週末炸雞俱樂部推出「炸雞&生啤吃到飽」活動，每人只要899元。

三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，刈包油炸後再夾厚切豬排、泡菜及是拉差辣醬，多了一層酥脆口感，原價99元，8月12日前嚐鮮價只要59元。

此外，三商炸雞同步祭出「7塊義式炸雞199元」優惠，原價455元，現省256元。

▲週末炸雞俱樂部「麻辣鍋炸雞」為店內招牌。（圖／翻攝週末炸雞俱樂部臉書粉專）

週末炸雞俱樂部7月底前有「炸雞&生啤吃到飽」活動，每人899元，90分鐘內炸雞不限口味、生啤不限杯數吃喝到飽，信義店內用限定。業者提醒，吃到飽須提前訂位並標註參加此活動，同桌顧客要全員參加。

週末炸雞俱樂部提供多種口味炸雞，招牌是「麻辣鍋炸雞」，以台灣人最愛的麻辣鍋做為靈感，使用多種花椒混合醃製雞肉，油炸後再淋上招牌香辣紅油；還有「三杯雞」口味，醃漬雞肉採先烤後炸的手法，再淋上紹興酒、麻油、蠔油特調醬汁，搭配九層塔、油封蒜、煸老薑等配料。

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