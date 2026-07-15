被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

記者郭運興／台北報導

致癌油風暴延燒，立院財政委員會今（15日）進行食安報告。國民黨立委賴士葆質詢提問「怎麼知道我有沒有(致癌油)中標，怎麼測？抽血可不可以，我想了解對身體有沒有傷害」？衛福部次長林靜儀回應「不是用抽血檢驗，民眾在吃的食物、烹調過程就可能造成更高的苯駢芘，炸雞排所產生出來的，不是我們最前端可以處理的」，賴士葆質疑「所以妳告訴民眾不要吃雞排」？林靜儀則回應「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物」。

▲賴士葆質詢衛福部次長林靜儀。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

賴士葆今於財政委員會質詢衛福部次長林靜儀，他詢問，「你是專業醫生，我要怎麼知道我有沒有(致癌油)中標，吃了有沒有留在我的肝臟、腎臟，怎麼測？抽血可不可以」？

林靜儀則回應，「事實上不是用抽血驗，而且民眾在吃的食物、烹調過程就可能造成更高的苯駢芘」。賴士葆追問「對啊，那怎麼驗，我想了解對我身體有沒有傷害」？

林靜儀接著表示，「站在衛福部這邊，我們當然是希望原來油的品質控管，但油去到每戶人家裡面，炸雞排過程所產生出來的，這個不是我們在油的品質最前端可以處理的」。

賴士葆直言「妳還是沒有回答我的問題，我關心的不是退錢，關心的是吃到了健康有沒有受影響，關心的是這個」。

林靜儀強調，「所以我們一直提醒民眾，盡量在飲食上減少高溫、高油，就算原來出產的油是符合標準的，在烹調過程也可能造成更高的苯駢芘」。賴士葆則質疑「所以妳告訴民眾不要吃炸雞排、不要吃烤肉」？

林靜儀則笑回「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物，這些都是盡量避免，但是當然我知道民生上大家喜歡」。

對此，媒體人謝寒冰也表示，「妳把偶爾吃一次的東西拿來跟每天吃甚至餐餐吃的東西相比？果然是呵呵小腦袋，不愧是地獄敗票王」！