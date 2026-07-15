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｢創未來」無人機驗測3度不合格　王鴻薇揭股東與賴清德關係

▲國民黨立委王鴻薇15日舉辦「補考不及格 創未來有『綠友友』身影！」記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲國民黨立委王鴻薇15日舉辦「補考不及格 創未來有『綠友友』身影！」記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

「創未來科技」去年以9億8781萬元金額得標陸軍26套固定式無人機反制系統採購案，結果三次測試都不合格，面臨解約。對此，國民黨立委王鴻薇今（15日）說，創未來在國防部長顧立雄妻子王美花任經濟奘期間，拿了5項國內水庫無人機反制系統採購標案，約2460萬，而與總統賴清德關係深厚的大亞集團旗下公司又持創未來股票；另大亞集團旗下「大合新科技」也積極投入軍工產業，獲國發基金「創業天使投資方案」投資1999萬9000元。王鴻薇說，她支持無人機產業發展，只是從光電到無人機，每每都看到這些「綠友友」身影在其中。

王鴻薇15日舉辦「補考不及格 創未來有『綠友友』身影！」記者會。王鴻薇指出，賴清德在台南擔任立委及市長期間，與大亞集團建立深厚關係，沈家幾個兄弟中，以大亞電纜副董事長沈尚邦和賴最熟；而大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有創未來科技股票，帳面金額共約1.29億元，創未來113年起大量跨足無人機反制系統採購案，112年至114年超過10億標案，從國防部、經濟部、農業部到國科會都有。

王鴻薇說，其中針對國防部「無人機反制系統委託研究案」，即便監察院糾正國防部「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」還讓創未來做整合工作，最後也不意外的整合未成功。但是國防部還是執意繼續以9.8億無人機反制系統標案給創未來，且直到上週案子驗收、複驗總共三次測試都不合格，現在面臨解約，離島無人機反制系統建置因此浪費了兩年多的時間，誰來負責？她要求國防部應立刻依約和創未來解約，並且追究相關人員的失責。

王鴻薇表示，監察院糾正文寫得非常清楚，推薦廠商給國防部的就是經濟部，而時任經濟部長就是國防部長顧立雄太太王美花。另一方面，王美花在部長任內，國內所有水庫無人機反制系統採購總標案共12案，創未來拿了5案，總採購金額3579.02萬元，創未來拿了約2460萬，拿了將近6成8的經費。

王鴻薇補充，不只如此，大亞集團旗下的「大合新科技」也積極投入軍工產業，該司由大亞電纜總經理沈尚宜兼任負責人。根據國發基金年報，國發基金「創業天使投資方案」去年12月，投資「大合新科技」1999萬9000元。這完全與日前爆出蘇貞昌擔任行政院長期間，由綠委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事兼任營運長「曠世智能公司」獲得國發基金1999萬9000元投資如出一轍，民進黨真的把國發基金變成「綠基金」。

王鴻薇說，過去她就揭露，大亞集團旗下的「志光能源」就在台南七股打造了大型漁電共生案場「綠電賺飽飽」，如今光電賺完賺無人機，看來是準備轉進軍工再創高峰。難怪賴清德講到無人機預算，甚至數度激動說「不看僧面看佛面」、更連說3次「我不會放棄」。

王鴻薇表示，她支持無人機產業發展，只是從光電到無人機，每每都看到這些「綠友友」身影在其中，國家資源不應該獨厚綠友友。

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