小三通走私8隻黑胸葉龜「還挾帶土撥鼠」　露餡被逮5萬交保

▲金門地檢署。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門小三通15日再傳旅客夾帶保育類活體動物闖關案件。一名台籍50多歲的邱姓男子自廈門搭船入境金門時，涉嫌夾藏8隻保育類黑胸葉龜及1隻旱獺（土撥鼠），遭海巡與海關人員當場查獲，檢方訊後諭知5萬元交保，並限制出境、出海。

金門地檢署表示，15日下午接獲海巡署偵防分署金門查緝隊通報，邱姓男子搭乘小三通客船自廈門返抵金門時，隨身夾帶8隻保育類活體黑胸葉龜及1隻旱獺，經海巡及海關人員查獲後，依現行犯逮捕並移送地檢署偵辦。

承辦檢察官於當日晚間完成訊問後，認定邱男涉嫌違反《野生動物保育法》第40條第1款，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，裁定以新台幣5萬元交保，並限制出境、出海，全案將持續深入調查。

地檢署指出，近期金門地區已接連發生多起旅客非法夾帶活體昆蟲、爬蟲類及其他動物企圖闖關案件，不僅衝擊國內野生動物保育，也可能引發外來種入侵及動物疫病傳播風險，對生物安全及防疫體系造成威脅。

地檢署強調，未來將持續結合海巡、海關、警察、調查及檢疫等相關單位，加強邊境查緝，秉持從嚴、從速偵辦原則，積極打擊非法走私行為，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，應遵守相關法令，共同維護國境安全、生態環境及防疫安全。