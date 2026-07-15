賴清德不捨法國在台協會主任龍燁返國　頒授「大綬景星勳章」

▲總統賴清德頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）「大綬景星勳章」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）「大綬景星勳章」，表彰其任內深化台法關係及促進雙方政治互動與各領域交流合作的卓越貢獻。賴清德表示，對於龍燁主任即將返國，深感不捨，衷心祝福他在新職位上發光發熱，並強調台灣永遠是龍燁主任的家，歡迎隨時回來踢足球、造訪最愛的花蓮、與老朋友們見面。

賴清德表示，今天透過頒贈「大綬景星勳章」，要代表台灣人民對龍燁主任的卓越貢獻表達最深的感謝。他說，回想2023年龍燁主任履任之初，曾期許要聯合法國在台企業和社群，以「法國隊」的方式全力深化台法關係，「這幾年來，我們深刻感受到龍燁主任的滿腔熱忱與創新精神，不僅將台法關係提升到全新的戰略高度，更在公務繁忙之餘學習中文，這份深耕台灣、融入台灣的用心，令人深受感動」。

賴清德指出，在龍燁主任任內，台法政治互動創下許多重要里程碑，包括2024年法國接待前總統蔡英文前往訪問，對台法關係的進展深具意義。另外，無論是「日法領袖聯合聲明」或是「七大工業國領袖峰會」聲明，法國都在馬克宏總統領導之下，持續堅定地為臺海及區域的和平穩定發聲，這份挺身而出的情誼，讓台灣人民點滴在心頭。

賴清德表示，除了政治相挺，龍燁主任也積極促進各領域交流合作，包括協助推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，促成一百多位台灣的年輕人前往法國圓夢，「上週四，法國在台協會特別舉辦成果展茶會，他與龍燁主任一起在現場聽圓夢青年分享經驗，有著豐富的收穫」。

賴清德說，相信在龍燁主任的努力之下，台灣人民看到的不僅是「藝文的法國」，也是「科學的法國」，並且是並肩同行的「夥伴法國」。未來台灣期待持續成為法國推動「戰略自主」與「再工業化」的重要夥伴，會在龍燁主任奠定的堅實基礎上，繼續為台法關係寫下合作的新篇章。

賴清德表示，龍燁主任曾說，台灣會讓人上癮，從來沒有聽過有人來了台灣，不想再回訪，對於龍燁主任即將返國，深感不捨，衷心祝福他在新職位上發光發熱，並強調台灣永遠是龍燁主任的家，歡迎隨時回來踢足球、造訪最愛的花蓮、與老朋友們見面，未來繼續一同見證台法關係的深化，創造更豐碩的成果。