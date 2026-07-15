嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

▲邁向智慧農業新里程！嘉義縣區域冷鏈物流中心今動土啟建 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為解決長期缺乏整合型低溫物流系統的痛點，嘉義縣政府在農業部支持下，於朴子市興建現代化「農糧產品區域冷鏈物流中心」，並於今（15）日舉辦新建工程動土典禮。此建設象徵嘉義農業正式邁向智慧化與現代化的重要里程碑。

嘉義縣長翁章梁主持動土儀式時表示，嘉義縣作為農業大縣，正處於轉型關鍵期。未來冷鏈物流中心啟用後，將大幅提升農產品保鮮度與市場競爭力，為產業帶來巨大助益。農糧署副署長陳啓榮也指出，建構完善冷鏈體系能讓農產品保存期限延長3倍，耗損率自25%降至10%，有效穩定品質並創造農民收益。

本案總經費約3.489億元（農糧署補助3.14億元、縣府自籌3490萬元），預計於明年（116年）底完工。計畫承租台糖3.9公頃土地，首創民間參與公共建設（ROT+BOT）模式開發：

第一期（ROT模式）： 興建1,376坪之冷鏈物流中心，打造生鮮旗艦基地，完工後移交民間營運。

第二期（BOT模式）： 由促參廠商自主開發，規劃農產品初級加工場、行銷中心、餐飲及廢棄物再利用等多元事業。

今日典禮由翁章梁縣長主持，包括農糧署副署長陳啓榮、副議長陳怡岳、縣農會總幹事黃貞瑜，以及促參廠商超盛合作公司代表等人皆到場共襄盛舉，共同見證雲嘉南農業現代化的關鍵時刻。