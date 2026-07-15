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主管一句「你看著辦」踢鐵板！00後新人1招整頓　全公司看傻

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2000年後出生的年輕人常給人敢於表達的印象，因此常聽到「00後整頓職場」的說法。就有網友表示，部門前陣子來了一名去年畢業的00後新人，第一份工作就擔任PM。原本大家都覺得對方很安靜，沒想到不到一個月，就讓主管徹底改掉多年來交辦工作模稜兩可的習慣，話題引發熱論。

原PO在Dcard以「部門來了一個00後，主管被新人整到說不出話」為題發文表示，主管一直有個讓大家很頭痛的習慣，每次交辦事情都講得模稜兩可，常說「你自己判斷」、「先做看看」，或是用「應該不用吧」回覆問題，等到真的出了狀況，又會改口表示不是那個意思，甚至反問是不是下屬誤會了，最後往往都是基層同仁背鍋。

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新人對話錄音「做逐字稿」放LINE

直到有一次，主管交代新人修改功能，新人不斷確認需求細節，包含客戶原本需求是否保留、是否需要再次向客戶確認等，但主管仍只回答「你看著辦」、「應該不用」、「你先做啦」。新人則直接表示，因為之前多次被說理解錯誤，所以決定將對話錄音，回去整理成逐字稿，避免未來再有爭議，讓主管當場愣住，臉色也變得相當難看。

隔天一早，公司LINE群組的記事本就出現一篇「XX專案｜需求確認（主管口頭指示整理）」，內容逐條整理主管回覆，並註明若後續需求有爭議，以該次口頭討論內容為準，同時附上錄音檔及雲端連結，表示若有需要修正的地方，也請主管直接告知。

由於群組內除了全部門同仁外，還有總經理，全場沉默約15分鐘後，主管才默默回覆，「之後需求請一律用Email確認。」原PO也笑說，從那天開始，主管再也沒有說過「你自己看著辦」，每次交辦事項都會主動留下文字紀錄。

全場狂讚「這年紀這樣處理是人才」

貼文引發熱論，許多人狂讚，「這跟一般00後整頓職場那種玩笑話完全不一樣，一間公司要好，本來就該這樣清清楚楚、有條有理」、「很好啊，一堆主管不說清楚是要通靈膩，我覺得這個是好的影響耶」、「跟00後沒有什麼屁關係，反而這年紀能有這樣的處理手法是個人才」、「這個人很強欸，如果要選一個PM合作，我會喜歡跟這種人合作。」

也有網友表示，「認為這和00後沒有直接關係。從以上內容來看，這位PJM很明顯曾在有制度的地方實習過，或有受人提點過，或有讀/考過PMP，專管知識極強」、「如果不是一般公司根本不可能這樣搞，只會被說不懂得變通，要看對方個性及情況調整。唉！已羨慕」、「真的很厲害，我們公司沒有那種有大家的群組，每次都被主管私下修理。」

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