雄性禿藏意外好處　研究揭30歲前掉髮男「攝護腺癌風險降3成」

▲研究指，年輕時就有掉髮困擾的男性，未來罹患攝護腺癌的風險反而顯著降低近3成。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

全世界有不少男性擔心禿頭，但有最新醫學研究指出，年輕時就有掉髮困擾的男性，未來罹患攝護腺癌的風險反而顯著降低近3成，甚至越早出現掉髮跡象者，其罹癌風險能降低高達45%，為有掉髮困擾的男性帶來另類的安慰。

根據外媒《紐約郵報》報導，國外一項刊登於期刊《癌症流行病學》的最新研究，針對35歲至76歲的男性進行分析，探討雄性禿與攝護腺癌之間的關聯性。研究團隊發現，30歲前即有掉髮現象的受試者，其罹癌風險降低了29%；至於更早開始禿頭的男性，無論是罹患高侵襲性或低侵襲性的攝護腺癌，風險皆大幅下降45%。

研究人員指出，過去相關研究多聚焦於55歲以上的年長男性，而此次研究則首度將攝護腺癌漫長的潛伏期納入考量，證實年輕時期的脫髮狀況是預測該疾病更具代表性的指標。研究主導者萊特（Jonathan Wright）博士解釋，禿頭與攝護腺癌皆為與男性荷爾蒙（雄性激素）高度相關的常見遺傳性疾病。

萊特博士進一步說明，男性體內睪固酮會轉化為雙氫睪固酮（DHT），過量的DHT會阻礙毛囊吸收營養，導致毛囊萎縮並引發脫髮；然而，睪固酮同時也是促進攝護腺癌細胞生長的重要媒介。研究人員推測，雄性激素受體基因的變異可能同時影響了這兩種生理機制，從而產生這種奇妙的保護連結。

儘管此研究帶來好消息，但醫學界對禿頭與攝護腺癌的關係仍有不同論調。另一項於2016年發表的研究曾指出，25歲至44歲之間出現禿頭的男性，死於攝護腺癌的風險高出56%，其中中度禿頭者的致命風險甚至激增83%。這項相互矛盾的發現，突顯了兩者背後基因與荷爾蒙交互作用的複雜性。

目前，醫學界一般建議55歲至69歲的男性應定期接受癌症篩檢，而具有高風險家族史或特定生理指標的男性，則建議提前至40歲開始篩檢。

攝護腺癌目前是男性最常見的癌症之一，也是男性癌症死亡的第二大主因。由於早期攝護腺腫瘤微小又幾乎沒有任何徵兆，容易被患者忽略。醫師提醒，男性若出現排尿困難，可能是攝護腺腫大壓迫膀胱或尿道所致，應提高警覺；一旦癌細胞轉移至骨骼，可能引發腿部疼痛、麻木甚至神經系統問題。與雄性禿相同，攝護腺癌具有高度的基因遺傳傾向，定期檢查仍是預防與早期發現的不二法門。

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