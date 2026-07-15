「丹水滾」涉吸金50億潛逃！護照全註銷　中檢發布通緝老闆等4人

圖、文／鏡週刊

台中地檢署偵辦台中知名連鎖火鍋品牌「丹水滾」涉吸金、詐欺、違反銀行法等案，檢方查經營者黃群叡、洪依瑩夫妻2人涉惡性倒閉，已帶著子女離境、潛逃至中國，今（15）日對捲款潛逃的黃、洪、黃的女兒和公司會計4人發布通緝、註銷護照，全案全面查辦中。

台中市大雅區知名的「丹水滾鍋物」集團負責人黃姓夫妻疑似因投資失利，6月初直接包袱收一收，帶著全家落跑去中國避風頭。黃姓夫妻不只有火鍋店，旗下還有旅行社、徵信社跟藝術公司。他們平時參加獅子會、到處做慈善，店裡牆上還掛滿感謝狀。

▲丹水滾火鍋店曾是台中知名親子餐廳。

這對夫妻平時人脈超廣，警政關係良好，連宮廟普渡都能豪氣贊助一百桌。有著這種「大善人」的人設背書，他們開始瘋狂向親友、社團幹部招攬房地產跟二胎放款投資。剛開始他們會按時發利潤，讓人覺得這是一門穩賺不賠的好生意，卻沒想到，投資的人卸下防備，砸下幾十萬甚至上千萬的重金後，他們就直接收網走人！據估計，截至目前為止，受害人至少500人，吸金估計50億元，已成立自救會要求償還。

據瞭解，被稱作「叮噹姐」的老闆娘洪女，連老人家都不放過！她特別鎖定台中的社區老人會，開出「投資30萬，每月領7500元利息」的誘餌，把這些長輩省吃儉用的老本騙得一乾二淨。洪女還會對基層洗腦，聲稱「月薪3萬多很難存錢，不如直接轉投資讓錢滾錢」。在固定配息的誘惑下，許多服務生、行政人員跟領隊，基於對老闆的信任，竟答應把每個月的薪水直接轉作投資。

▲店內牆上還掛著要人行善的家訓，對照今日，相當諷刺。

事發後，許多受害人報警處理，台中地檢署受理偵辦後，發現黃姓夫妻2人帶著一對兒女和會計等人出國未歸，認為黃等人有「逃亡」、「藏匿」之虞，依法對黃姓夫妻2人、黃姓女兒和會計4人發布通緝，同時註銷護照。檢警正全力偵辦中。

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