大S用手機寫遺囑「無效」！律師曝須有4條件：親筆寫+簽名

▲大S。（圖／記者徐文彬攝）



記者施怡妏／綜合報導

大S徐熙媛2025年2月在日本病逝後，遺產相關話題持續受到關注。週刊15日報導，傳聞她生前曾透過手機寫下財產分配內容，但S家認為不具法律效力，因此未予執行。對此，律師張子特指出，手機打字內容並沒有法律效力，並列出「自書遺囑」應注意的4項條件，立遺囑人必須全文親自手寫，並親自簽名。

律師張子特在Threads發文，若僅使用手機打字記錄遺產分配，無法構成有效的自書遺囑。他整理應注意的內容，包括標示為遺囑，並由立遺囑人「親自全文手寫」，不能使用電腦打字後列印再簽名，或由他人代筆（不論口述代筆或抄寫），或是使用電腦排版語音輸入。

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自書遺囑須親筆完成 日期簽名缺一不可



第三點是記載具體年、月、日（例如：中華民國 115 年 6 月 30 日），最後立遺囑人必須親自簽名，不行以「蓋印章」等代替簽名。律師也提到，最好的方法就是諮詢律師，討論內容與格式，避免因書寫或簽署方式不完整，導致遺囑效力受到爭議。

根據週刊報導，大S（徐熙媛）出道多年所賺進的鉅額財產，大部分都存放在海外，只有S媽一人知道在哪；另傳大S生前其實也有用手機寫下財產分配，除了要將財產留給兩個孩子、具俊曄以外，還要分一份給她大姐的孩子，但徐家人卻以沒有法律效力不願承認。

根據《民法》第1189條規定，遺囑確實僅承認自書、公證、密封、代筆、口授等5種法定形式，年滿16歲的限制行為能力人，不必取得法定代理人同意也能立遺囑，但無行為能力人及未滿16歲者不得為之。

其中，代筆遺囑須有3人以上見證，口授遺囑則需2人以上見證；代筆遺囑不強制辦理公證或認證，但若希望增加證明力，也可另行認證。至於口授遺囑，因不需公證人參與，也不用由遺囑人親自簽名，較容易產生爭議；公證遺囑的證明力最高，但程序也相對複雜。

．本文經「律師張子特」授權轉載。

