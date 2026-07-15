超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

▲萊爾富超商多項飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商新一波優惠來了，萊爾富今（15）日起特大杯咖啡、四季春茶、紅玉紅茶、多款泡麵、飲料都有「買1送1」；全家則自7月17日至7月21日推出「康康5」活動，辛拉麵、雪糕、飲料、零食等10款指定商品，同品項皆享「買1送1」，咖啡、霜淇淋也有限時特價。

★萊爾富

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萊爾富即日起至7月19日推出「限時殺」優惠，多項買1送1，包括：農心辛拉麵香辣雞肉風味（原價59元）、農心辛辣白菜風味麵120g（原價49元）、UCC無糖黑咖啡185g（原價35元）、Mountain Dew激浪汽水500ml（原價35元）皆享「買1送1」。

此外，卡迪那洋芋片冬蔭功、銷魂麻辣鍋口味（原價35元）第2件10元；統一木瓜牛乳（原價35元）3件80元；人魚漢頓棒棒糖任選「買2送2」；阿尼驚喜蛋「任選第2件19元」。

▼萊爾富即日起至7月19日推出「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

7月15日至7月16日還有指定現調飲品優惠，特大杯咖啡系列、四季春茶、紅玉紅茶皆享冰熱任選「買1送1」；舒味思萊姆口味氣泡水（原價35元）也有「買1送1」，番茄歐姆蛋包飯2件120元、紐澳良烤雞三明治2件74元。

▼多款指定飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

★全家

全家7月17日至7月21日推出「連續5天5好康」優惠，百吉巧克力脆皮大雪糕、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕、ALE阿咧運動補給飲料、舒味思萊姆口味氣泡水、麥維他夾心消化餅朱古力口味、葡萄王靈芝王精華飲、HERSHEY’S好時金磚夾餡巧酥白巧克力、彩虹糖酸甜水果口味及農心辛拉麵袋麵，同品項皆享「買1送1」。

另外，卡迪那多穀波浪脆起司口味「加10元多1件」；Let’s Café特大杯美式、拿鐵及中杯單品美式、拿鐵「任選2杯95元」；Let’s Tea特大杯甘蔗青茶「2杯75元」；Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」、65元系列酷繽沙「任選2杯75元」；牧場直送CAS鮮蛋「2件135元」。

▼全家7月17日至7月21日推出「連續5天5好康」優惠。（圖／業者提供）

