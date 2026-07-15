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排灣族調查站主任返鄉　用族語宣導反賄選

▲歸國光深入剖析原住民賄選問題。（圖／屏東地檢署提供）

▲歸國光深入剖析原住民賄選問題。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

年底地方公職人員選舉將於11月28日登場，屏東地檢署提前深入原鄉啟動反賄選宣導，首站前進泰武鄉萬安文健站，特別邀請排灣族出身的法務部調查局馬祖調查站主任歸國光返鄉，以族語向部落長輩宣講識賄、反賄觀念，提醒「收好處換選票就是賄選」，現場互動熱絡、反應熱烈。

▲歸國光深入剖析原住民賄選問題。（圖／屏東地檢署提供）

▲林彦良檢察長(中)跟著鄉親一起做健康操。

因應出底選舉，屏東地檢署林彥良檢察長深怕轄區民風純樸的原住民鄉親，被不良的選風影響而誤觸法網，規劃多場的原住民文健站反賄選宣導，首場於7月15在泰武鄉萬安文健站登場，特邀本身即是排灣族人的法務部調查局馬祖調查站的歸國光主任返鄉主講。

林檢察長先同VUVU(長輩)們一起健康操，融入其日常生活，展開本日反賄選宣講，再引言邀請歸主任從部落文化的視角來解析原民如何看待賄選的行為，透過詼諧風趣的實例講解，在充滿歡笑的氣氛中帶領部落長輩了解可能遇到的賄選態樣、如何檢舉賄選行為及檢舉賄選獎金等議題，化解原鄉文化與法律之衝突的疑慮。

歸主任強調，「我給你好處，請你投我一票」就是賄選，假借其他原鄉文化傳統等名目都不能免責。除了現金財物外，招待免費旅遊、流水席也是常見的賄選手段，只要能影響投票權人之投票意向，即有可能為賄選的犯罪行為。面對VUVU對檢舉匿名性的擔憂，歸主任也向長輩們強調，法務部設有檢舉賄選專線「0800-024-099撥通後按 4」，將由專人接聽電話，且對於檢舉人的身分絕對保密，鼓勵民眾安心善用檢舉專線，共同維護乾淨選風。

選舉期間，屏東地檢署反賄選步伐將持續前進原鄉，藉由前進屏東縣各原住民部落進行一連串的互動式宣導，深植部落反賄選觀念，維護原民鄉鎮之良善風俗，才能真正保獲原鄉獨特文化傳統，同時實踐民主價值。

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