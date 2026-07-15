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簽署六大教育訴求承諾書　賴瑞隆允諾：將親自主持教育圓桌會議

▲▼高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前與高雄市教育產業工會會面，並在立委許智傑見證下簽署「六大教育訴求承諾書」。。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前與高雄市教育產業工會會面，並在立委許智傑見證下簽署「六大教育訴求承諾書」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前與高雄市教育產業工會會面，並在立委許智傑見證下簽署「六大教育訴求承諾書」。賴瑞隆表示，教育是城市發展的重要根基，第一線教師更是支撐教育體系的核心力量，因此對工會提出的訴求表達支持，當選後也將納入施政方向，逐步推動相關改革，希望打造更穩定、友善的教育環境。

針對教育政策方向，賴瑞隆指出，未來將持續推動精緻化教學，在兼顧師生權益的前提下，依各區需求規劃分年調降目標。他也提到，將強化校園專業人力配置，改善輔導與管教量能不足問題，同時檢討過多的評鑑與行政文書，希望透過減輕行政負擔，讓教師能專注在教學工作。此外，也將逐步降低特教與幼教師生比，並研議改善校園內不同職務人員「同工不同酬」的情況。

▲▼高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前與高雄市教育產業工會會面，並在立委許智傑見證下簽署「六大教育訴求承諾書」。。（圖／記者吳世龍翻攝）

面對近年校園親師衝突議題，賴瑞隆主張研議設立常設性的第三方調處機制，希望在爭議發生時，能優先透過溝通處理，降低不必要的校事會議，維護教師教學空間與專業尊嚴。他也承諾，未來若有機會推動市政，將親自主持「教育圓桌會議」，邀集工會、家長與校長代表參與，讓第一線教育意見能進入決策討論。

許智傑則表示，自己出身教育界，過去也是高雄縣教師會創會理事，長期關注教育改革議題，未來會持續在立法院推動相關政策，並與賴瑞隆合作協助高雄教育發展。高雄市教育產業工會理事長何昶旭與創會理事長劉亞平也對賴瑞隆回應教育改革訴求表示肯定，期待相關承諾能逐步落實。

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