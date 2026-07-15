完成40公里順澤宮全家單車考驗　叛逆少年兄靦腆喊：我愛你們

▲一于領騎帶著全家抵達順澤宮，重拾親子感情。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市國三生小于（化名）正值青春叛逆期，和家人關係愈見緊張，原本親密的一家人，漸漸被爭吵與沉默取代，少年輔導委員會社工偶然機會提及圓夢發財車計劃，小于得知後答應配合，日前帶領著爸爸、媽媽、弟弟及社工踏上旅程，全家人在酷熱天氣騎了40多公里抵達彰化埔鹽鄉順澤宮時，他望著家人靦腆地說「我愛你們」，一句話讓父母當場紅了眼眶。

小于升上國中後，因人際關係與情感困擾，開始深夜未歸，後來甚至觸法，原本親密的一家人，漸漸被爭吵與沉默取代，父母不知道如何靠近，小于也愈來愈不願意回家。

國中畢業前，小于曾與父親相約騎自行車前往埔鹽鄉順澤宮作為成年禮，卻因臨時赴朋友邀約而失約。這段未完成的旅程，成了他深埋心裡的遺憾，當社工介紹「圓夢發財車」方案時，小于主動提出想完成這份約定。

社工陪伴一家人規劃路線、補給及安全事項，在一次次討論中重新建立對話，旅程尚未開始，家的距離卻已悄悄拉近。

出發當天，小于主動擔任領騎，帶領爸爸、媽媽、弟弟及社工踏上旅程，途中雖數度騎錯方向，但家人沒有責怪，而是一起找路、重新出發。一家人最終在烈日下順利抵達順澤宮，完成的不只是遲來多年的成年禮，更是曾經中斷的親子約定。

旅程結束後，社工詢問小于最大的收穫，他望著家人靦腆地說「謝謝你們，我愛你們。」一句話讓父母當場紅了眼眶，多年來藏在心裡的情感，也在此刻化為最真摯的擁抱。

小于的母親說「青春期的孩子真的很難帶，曾經不知道該怎麼陪伴他，但透過這個方案，我看見孩子慢慢改變，也願意重新靠近我們。我想跟他說，走慢一點沒關係，爸爸媽媽都會陪著你。」