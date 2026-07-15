未停讓撞死機車騎士！屏東貨車駕駛自首仍判10月　未和解成關鍵

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣涂姓男子駕駛小貨車行經無號誌路口，未依規定停讓幹線道車輛，與潘姓男子騎乘機車發生碰撞，造成潘姓騎士送醫不治。屏東地院審理認定，涂男雖於案發後主動坦承肇事，符合自首要件獲減刑，但因未與家屬達成和解或賠償，依過失致死罪判處有期徒刑10月，可上訴。

判決書指出，涂姓男子於2025年6月12日下午，駕駛自小貨車沿屏東縣一處河堤道路行駛，行經中正路路口時，依規定應先停車禮讓幹線道車輛通行，卻未注意車前狀況即貿然駛入路口，與沿中正路直行的潘姓騎士發生碰撞，造成潘男顱內出血、雙下肢骨折及全身多處擦挫傷，送醫院救，仍因傷重不治。

事故鑑定認定，涂男未停讓幹線道車輛，是肇事主因；潘男則有行經路口未減速慢行的肇事次因。

法院指出，涂男案發後在警方尚未確認肇事人身分前，即主動承認肇事並接受偵辦，符合刑法自首規定，依法減輕其刑。至於檢方原認定涂男屬駕照遭註銷駕駛而應加重處罰，法院認為其駕照註銷處分依法不生效力，不符合道路交通管理處罰條例加重處罰要件，因此未適用加重規定。

法官審酌，涂男違反路權規定釀成死亡悲劇，造成家屬難以彌補的傷痛，雖坦承犯行並曾表達調解意願，但迄今仍未與家屬達成和解、完成賠償，也未獲家屬諒解；綜合考量其自首、肇事責任、被害人亦有部分肇事因素，以及領有中度身心障礙證明等情狀，依過失致死罪判處有期徒刑10月。