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嘆吳宗憲陷苦戰！　鄭麗文批：宜蘭長期被民進黨當作政治禁臠

▲▼ 鄭麗文出席70復興領航紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（15日）出席宜蘭縣行動中常會，為國民黨提名的縣長參選人吳宗憲拉抬選情。鄭麗文致詞時表示，宜蘭長期被視為是民進黨、新潮流當作政治禁臠，讓吳宗憲陷入苦戰，因此呼籲宜蘭大團結支持吳，讓吳順利過關、打倒總統賴清德代理人林國漳。

鄭麗文痛批，賴清德正不計一切代價，全力把國家機器、暴力、黨政資源投注宜蘭，今年大選要再將宜蘭收入魔爪下；盼宜蘭鄉親為故鄉未來建設，要支持有正義感、專業素養、永遠把人民放心肝頭的吳宗憲，延續宜蘭藍色執政。她說，國民黨派了司法硬漢、前檢察官吳宗憲挑戰不公不義的民進黨，但吳不只是法律人，最近因為致癌毒油事件，大家才發現吳也是台大公衛博士候選人。

鄭麗文認為，當檢察官與學公衛，良心最重要，吳宗憲就是有良心，昨天才在「行政院總質詢」（應為「立法院質詢」）展現公衛專業，點出民進黨政府處理致癌油事件種種破綻與問題，展現心中對所有鄉親最柔軟的那一塊，吳宗憲也是「憲正熱映中」，要再次走遍宜蘭12鄉鎮市，面對面與鄉親見面、了解基層需要。

此外，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌日前請辭獲准，轉任國民黨中央政策會副執行長，不過，林明昌等人先前因發動罷免民進黨立委陳俊宇涉嫌幽靈連署，遭檢方起訴並求處重刑，宜蘭地方法院昨日宣判，判處林明昌有期徒刑1年6月，且未宣告緩刑，引發熱議。鄭麗文對此感嘆，「民進黨動用司法想團滅在野黨，我們主委也因此多了一項功勳，戰功彪炳，你辛苦、委屈了。」

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