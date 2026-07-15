北市帥警兼差當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬又洩個資

▲莊姓男警被起訴涉嫌詐騙男模店女客人100萬元及洩漏勤務上知悉的民眾個資等罪。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山一分局莊姓警員3年前留職停薪，跑去當陪酒男公關，以希望經濟穩定再交往等理由，跟張姓女客人拿了100萬元就避不見面，張女發現莊警跑回派出所上班，還跟正牌女友結婚，驚覺受騙提告，進而發現莊警涉嫌把110報案紀錄等公務秘密傳給另名李姓女客人，台北地檢署15日依違反《個資法》、《刑法》詐欺罪等起訴莊警。

現年30多歲的莊姓警員外型俊秀，個性陽光開朗，曾因執勤表現登上台北市警局新聞稿表揚，2023年2月1日到2024年7月31日間，已有論及婚嫁對象的莊警以家庭因素為由，申請留職停薪獲准，讓同仁意外的是，他在這段長假期間，跑去台北市知名的W男模會館上班。

莊警在會館工作十分賣力，除了私下與客人連繫拉緊關係，也會約在客人家中見面，2024年2月間，莊警經常傳LINE向張姓女客人示好，「我可以只喜歡妳」、「妳只能寵我哦」，但是因為家中長輩需要醫藥費，希望等經濟穩定一點後，再與張女慢慢培養感情。

張女稍有猶豫，莊警就提起張女跟其他男模關係親密，張女見莊警似乎吃醋，為了表示真心，匯款100萬元給莊警，沒想到莊警就此消失，等到留職停薪期滿，穿回警察制服當公務員，但持續和另名李姓女客人維持聯繫。

莊警回任後，在2024年8月間多次將工作上得知的民眾個資、死亡案件報驗資料、110報案紀錄、勤務表、人犯戒護影片、訓練打靶影片轉傳給李女，後來莊警和李姓女客人因故鬧翻，李女提醒張女可能被騙，張女憤而提告。

莊警否認以交往為前提欺騙張女，聲稱一直都把張女當成乾姊姊看待，另外出於分享的目的，翻拍公務文書給李女看，沒有其他不法對價，檢察官根據莊警與女客人的LINE紀錄與匯款聯繫，認為莊警涉嫌明知自己已有論及婚嫁的女友，仍以交往為前提詐騙被害人財物，以及洩漏職務上應秘密文件、個資，依法提起公訴，並請法院沒收100萬元不法所得。