　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

▲▼高雄市衛生局稽查人員持續於超市等通路查察，阻絕問題產品於市面流通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市衛生局稽查人員於超市等通路查察問題油品。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中聯油品爆發致癌油風波延燒！高雄市教育局今（15）日配合衛生局清查發現，佳琪食品曾使用問題油品，供應高雄市13所學校（園），獲悉後已要求相關學校及團膳業者全面停止使用、預防性下架回收。經衛生局逐一查核，相關問題油品及產品均已完成下架、清點及封存，未再提供使用。

教育局指出，依據衛生福利部食品藥物管理署及高雄市衛生局公布疑慮產品，查得本市佳琪食品曾使用問題油品，供應本市13所學校（園），包括明義國小、屏山國小（含附幼）、勝利國小（含附幼）、新上國小（含附幼）、福山國小、鎮昌國小（含附幼）、前金國小、前金幼兒園、楠梓國小、左營高中、裕誠幼兒園、私立新光高中及私立正義高中。另國教署所屬岡山高中因由台南市團膳業者供餐，其後續處置已由國教署依權責辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局獲悉後已立即通報衛生局，並要求相關學校及團膳業者全面停止使用、預防性下架回收，同時各校也將本次事件處理情形及學校把關作為通傳家長群組讓家長知悉。並經衛生局逐一查核，相關問題油品及產品均已完成下架、清點及封存，未再提供使用。

教育局表示，持續督導學校及供餐業者落實食材溯源、進貨驗收及食品安全管理，如有違反契約規定情形，將督導學校依契約辦理扣款、罰款或終止契約等措施。

教育局強調，會持續將食品藥物管理署及高雄市衛生局「中聯油品問題專區」最新資訊，即時轉知本市學校營養師、午餐執行秘書及校長群組，請各校每日比對最新受影響產品名單，持續盤點廚房及庫房油品。凡屬食藥署及衛生局公告之中聯油品相關問題產品，不論批號，一律採取全面預防性下架回收措施，落實校園午餐自主食安管理及履約管理。

為確保開學後校園午餐安全，教育局已再次要求各校依據本市學校午餐工作手冊及契約規定辦理，如遇重大食安事件，經衛生或農政機關認定屬高風險食材，供餐業者須主動提出同類型食材檢驗合格證明。

同時更要求相關業者須提出逐批檢驗合格報告，經學校確認安全無虞後，始得使用。並將在開學前由教育局會同衛生局再次針對學校午餐供應油品品項進行稽查，確保新學期校園午餐供應安全，讓學生及家長安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／完封韓國！中華隊奪季軍
快訊／資深藝人失聯多日　被發現死在租屋處
帥警兼差當陪酒男公關　「只能寵我哦」騙女客100萬
熱瘋了！他赴上海出差「整台冷氣扛回法國」拯救93歲老母
教授身影曝！晴天撐透明傘、提帆布袋悠哉步行
一家3口住旅館釀悲劇...女嬰遭擠壓亡　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

半熟蛋藏1成分「容易掉髮」變禿頭！營養師：吃全熟蛋才會長髮

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

幾歲開始算阿姨？日本調查「43歲」年齡界線沒變　印象卻大翻轉

台鐵花蓮－吉安「軌道不平整」降速慢行　自強號延誤19分鐘

快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

男友死黨狂探床事！她當面被問「吹得好不好」傻了　全場勸逃

住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼：錢包佔位卻不會被偷

黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

半熟蛋藏1成分「容易掉髮」變禿頭！營養師：吃全熟蛋才會長髮

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

幾歲開始算阿姨？日本調查「43歲」年齡界線沒變　印象卻大翻轉

台鐵花蓮－吉安「軌道不平整」降速慢行　自強號延誤19分鐘

快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

男友死黨狂探床事！她當面被問「吹得好不好」傻了　全場勸逃

住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼：錢包佔位卻不會被偷

黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

一年兩度披中華隊戰袍　陳晨威：一切服從國家命令

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

手機通知狂響才知入選亞運　郭子銓首披國家隊戰袍：很不簡單

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

3個技巧優雅拒絕不適合的追求者！態度模糊、頻繁解釋都恐讓關係更糟

館長直播挖耳屎　「下秒吃進嘴巴」

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

今「雨最大」！　午後全台變天

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民快抓狂

照顧腦傷孫女忘了停留期限！阿嬤哭求移民署

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

更多熱門

相關新聞

藍營連連看迴力鏢　綠委：李四川同場天道盟、弟環保蟑螂要退選？

藍營連連看迴力鏢　綠委：李四川同場天道盟、弟環保蟑螂要退選？

中聯油脂致癌油案延燒，藍委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆1000萬元交保，綜合公開資料，可勾勒出橫跨國內兩大家族商業集團「公司治理與股權關聯鏈」；國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人郭音蘭也控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與洪堯昆同台，把個人選舉利益放市民食安之上。綠委林楚茵今（15日）表示，若合照或出席活動代表關係密切，李四川曾與天道盟幹部同場，也與遭法院認定「環保蟑螂」的弟弟公開同台，按其連連看邏輯，李要不要退選？

「人民不是白老鼠！」　王家貞：食安像天天開盲盒

「人民不是白老鼠！」　王家貞：食安像天天開盲盒

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

審計部將做全國食安專案審計　賴惠員轟在野可惡：地方才是第一線

審計部將做全國食安專案審計　賴惠員轟在野可惡：地方才是第一線

食藥署駁放寬蘋果農藥6倍　黃暐瀚批：哪裡理解有錯？根本搞錯重點

食藥署駁放寬蘋果農藥6倍　黃暐瀚批：哪裡理解有錯？根本搞錯重點

關鍵字：

食安問題油校園午餐高雄教育局下架回收

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

世界盃驚現「時空旅人」？

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面