快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

▲高雄市衛生局稽查人員於超市等通路查察問題油品。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中聯油品爆發致癌油風波延燒！高雄市教育局今（15）日配合衛生局清查發現，佳琪食品曾使用問題油品，供應高雄市13所學校（園），獲悉後已要求相關學校及團膳業者全面停止使用、預防性下架回收。經衛生局逐一查核，相關問題油品及產品均已完成下架、清點及封存，未再提供使用。

教育局指出，依據衛生福利部食品藥物管理署及高雄市衛生局公布疑慮產品，查得本市佳琪食品曾使用問題油品，供應本市13所學校（園），包括明義國小、屏山國小（含附幼）、勝利國小（含附幼）、新上國小（含附幼）、福山國小、鎮昌國小（含附幼）、前金國小、前金幼兒園、楠梓國小、左營高中、裕誠幼兒園、私立新光高中及私立正義高中。另國教署所屬岡山高中因由台南市團膳業者供餐，其後續處置已由國教署依權責辦理。

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教育局獲悉後已立即通報衛生局，並要求相關學校及團膳業者全面停止使用、預防性下架回收，同時各校也將本次事件處理情形及學校把關作為通傳家長群組讓家長知悉。並經衛生局逐一查核，相關問題油品及產品均已完成下架、清點及封存，未再提供使用。

教育局表示，持續督導學校及供餐業者落實食材溯源、進貨驗收及食品安全管理，如有違反契約規定情形，將督導學校依契約辦理扣款、罰款或終止契約等措施。

教育局強調，會持續將食品藥物管理署及高雄市衛生局「中聯油品問題專區」最新資訊，即時轉知本市學校營養師、午餐執行秘書及校長群組，請各校每日比對最新受影響產品名單，持續盤點廚房及庫房油品。凡屬食藥署及衛生局公告之中聯油品相關問題產品，不論批號，一律採取全面預防性下架回收措施，落實校園午餐自主食安管理及履約管理。

為確保開學後校園午餐安全，教育局已再次要求各校依據本市學校午餐工作手冊及契約規定辦理，如遇重大食安事件，經衛生或農政機關認定屬高風險食材，供餐業者須主動提出同類型食材檢驗合格證明。

同時更要求相關業者須提出逐批檢驗合格報告，經學校確認安全無虞後，始得使用。並將在開學前由教育局會同衛生局再次針對學校午餐供應油品品項進行稽查，確保新學期校園午餐供應安全，讓學生及家長安心。