「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發文：你們錯了

▲Summer Ann親自發文駁斥謠言。（圖／翻攝IG@summereunann）



記者吳美依／綜合報導

芝加哥大學博士班學生Summer Ann最近因為「國際機器學習大會」（ICML）參展照片爆紅，面對部分網友的肉搜、騷擾與惡意評論，她如今發文正面駁斥謠言。

芝加哥大學電腦科學副教授譚宸浩近日分享ICML照片與AI研究成果。不過，網友們卻因博士班學生Summer Ann的亮眼外型紛紛歪樓，甚至出現性別歧視與惡意批評的討論。

Summer Ann在Instagram發文表示，ICML是自己參加過最棒的研討會之一，讓她認識了許多令人驚艷的新創公司創辦人與研究人員，也激勵她持續成長。

▲副教授貼文讓網友歪樓。（圖／翻攝X）

不過，網路上流傳的照片，其實是在Summer Ann非常疲憊、未整理妝容、毫不知情的狀況拍攝並流傳。直到有人詢問，她才明白發生了什麼事，「這讓我感到很遺憾，因為當時我的海報發表（poster session）前排了長長人龍，我原本很開心，竟有這麼多人對我的研究感興趣。」

照片爆紅後，網路上開始出現2種截然不同的論述。有人認為她「外貌、才智、運氣、家族財富」樣樣俱全，把她塑造成集模特兒、演員、歌手、CEO與博士生於一身的人生勝利組。也有人認為，她根本是靠整形博取名氣關注度。

▲Summer Ann點名反擊騷擾與物化女性的言論。（圖／翻攝IG@summereunann）



Summer Ann直言「兩者都是錯的」，「我這輩子都是靠自己養活自己。如果我看起來做了很多事情，那是因為我不得不這麼做。」她並非出身優渥家庭，也沒有與生俱來的資源，「我唯一擁有的優勢，就是天生懷抱遠大夢想，正是這份夢想，驅動著我一路走到今天……如果真有一件事值得我驕傲，那就是我從未放棄自己努力追求的目標。」

Summer Ann也在X和臉書等社群平台上收到大量騷擾與物化女性的留言，其中不少人以她曾從事模特兒工作為由，將行為合理化。Summer Ann批評，這種邏輯就像責怪性暴力受害者「穿著暴露才會受害」，「模特兒只是一份工作。」