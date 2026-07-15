屏東男超大膽！兩度吸安「騎車去派出所驗尿」　判刑10月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣江姓男子兩度施用二級毒品安非他命，還在體內毒品濃度超標情況下騎機車前往派出所採尿，經檢驗確認尿液毒品濃度超過行政院公告標準。屏東地院審酌他累犯毒品案件，且毒駕危及公共安全，依施用毒品及毒駕等罪合併判處有期徒刑10月，如易科罰金以1000元折算一日，可上訴。

判決書指出，江姓男子於2025年7月間在住處施用第二級毒品甲基安非他命，因屬毒品調驗人口，被警方通知前往採尿，檢驗結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應。

同年10月間，江男再次在住處吸食安非他命，明知施用毒品後注意力及反應能力下降，仍騎乘普通重型機車前往恆春分局龍水派出所接受採尿。檢驗結果顯示，其尿液安非他命濃度達635ng／mL、甲基安非他命濃度達1320ng／mL，均超過行政院公告標準，因此被依法送辦。

法院審理時，江男坦承犯行。法官指出，他曾因施用毒品接受觀察、勒戒，另有毒品、公共危險、過失致死及多次竊盜等前科，仍再犯相同性質犯罪，依法構成累犯。

法官認為，毒品會影響施用者判斷及反應能力，江男在毒品濃度超標情況下仍騎車上路，危及其他用路人安全，行為不足取。綜合考量其坦承犯行、犯罪情節及生活狀況，依兩次施用第二級毒品罪各判5月、6月徒刑，另依毒駕罪判處5月徒刑，合併應執行有期徒刑10月，均得易科罰金，以1000元折算1日。