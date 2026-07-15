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全台首創AI助攻羽球賽！　成大公開賽2155人參戰、2161場開打

▲2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日登場，共吸引2155名選手參賽，預計進行2161場賽事。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日登場，共吸引2155名選手參賽，預計進行2161場賽事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日在成功大學勝利校區新建游泳池暨球類場館4樓登場，今年吸引2155名選手報名，預計進行2161場賽事，其中青年組開放報名後僅5分鐘就額滿，追加名額也迅速被搶光，賽事今年更首度導入AI數位服務，推出LINE成大公開賽AI助手，讓選手可即時查詢賽程及各項賽事資訊。

本屆賽事以「勝利藍圖」為主題，主視覺象徵選手在球場上尋找目標、規劃路線，朝勝利前進，也呼應成大羽球公開賽長年傳承與創新的精神。

▲2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日登場，共吸引2155名選手參賽，預計進行2161場賽事。（記者林東良翻攝，下同）

今年最大亮點是導入全台首創的AI數位服務，整合AI機器人24小時即時問答、選手證及賽程查詢，協助參賽者快速取得資訊，減少在不同平台間搜尋資料的時間。

AI數位服務平台由曾任第31屆賽事公關、羽球校隊隊長，現就讀成大電機所碩士班1年級的杜彥澤構思及建置。連續4年參與賽事籌辦的他發現，參賽者詢問的問題高度重複，但資訊散落在不同平台，不僅增加工作人員負擔，也讓選手耗費時間查找，因此運用系統專業打造一站式服務入口。

杜彥澤表示，系統從規劃、開發到測試多由他獨力完成，必須同時兼顧功能完整及使用者體驗，過程相當具有挑戰。他也感謝成大羽球校友會提供開發初期經費，讓賽事在延續傳統之餘，也能導入數位創新。

身兼開發者、工作人員及選手3重身分的杜彥澤說，成大羽球公開賽對許多人而言，早已不只是一場比賽，而是每年重要的共同回憶，希望透過專業所學，讓參賽者感受到主辦團隊對每位選手的重視。

賽事今年也同步推出線上官方商城，販售歷屆紀念球衣及限量周邊商品，除提供更便利的購買方式，也讓庫存管理更加透明，讓選手在享受競技之餘，也能帶走專屬的賽事紀念。

▲2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日登場，共吸引2155名選手參賽，預計進行2161場賽事。（記者林東良翻攝，下同）

場邊則延續公益精神，與創世基金會合作設置發票捐贈區，並結合台南市蕙心關懷協會及勝利公司規劃互動活動，讓民眾參與賽事時，也能響應公益並傳遞社會關懷。

活動總召、成大生技系大三升大四學生林妍蓁表示，隨著賽事規模逐年擴大，籌備工作更加繁重，感謝成大校友總會、成大EMBA校友會及成羽校友同學會協辦，也感謝歷屆學長姐、贊助單位、選手及觀眾持續支持。

主辦團隊提醒參賽者，密集賽程期間除全力以赴，也應注意身體狀況，做好賽前熱身及賽後恢復。勝負固然重要，但在比賽中累積經驗、認識對手及感受羽球帶來的交流與連結，同樣是賽事的重要價值。

▲2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日登場，共吸引2155名選手參賽，預計進行2161場賽事。（記者林東良翻攝，下同）

「第33屆藝群成大羽球公開賽」開幕典禮將於18日上午11時舉行，賽事地點位於成功大學勝利校區新建游泳池暨球類場館4樓羽球場，主辦團隊期盼持續導入更多創新服務，提升參賽及觀賽體驗。

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