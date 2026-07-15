教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間知名音樂教室昨(14)日下午發生兇殺命案，在陽明交通大學任教的43歲美國籍林姓教授持刀闖入教室，朝48歲紀姓妹夫狂砍30多刀，造成對方傷重不治。案發前監視器畫面也隨之曝光，只見林男犯案前步行前往音樂教室，天氣雖為晴天，但他詭異的撐著透明傘、手提帆布袋，而袋內裝的正是犯案所使用的藍波刀。

▲林男案發前撐著傘、手提帆布袋步行前往音樂教室，袋內裝的正是犯案所使用的藍波刀。（圖／地方中心翻攝）

警方初步調查，林男與死者紀男為連襟，兩人的妻子是親姊妹。監視器畫面顯示，昨日下午2時許，林男獨自現身街頭，他撐著透明雨傘、提著一只深色帆布袋，不疾不徐朝音樂教室方向步行。

下午3時許，林男闖入音樂教室，不顧現場仍有其他人，從帆布袋內拿出一把藍波刀朝紀男瘋狂揮砍30多刀，直到對方倒臥血泊才停手。警方獲報後立即趕赴現場圍捕，林男一度持刀與警方對峙，警方見情況危急，朝其腿部開槍，成功將人制伏後送醫，全案依殺人罪嫌偵辦。

▲林男持刀殺害紀男後遲遲不願棄械投降，遭警方開槍制伏。（圖／網友asd1123098授權提供）

據了解，該音樂教室已傳承至第三代，在新竹當地頗具知名度。死者妻子指出，10多年前家族分產時，音樂教室由她們一家接手經營，姊姊與姊夫對分配結果始終心生不滿，雙方因此爆發激烈爭執，之後兩家人幾乎斷絕往來，10多年來鮮少聯絡。警方初步研判，全案疑與家族長年糾紛及音樂教室經營權有關，但詳細犯案動機及是否經過預謀，仍有待進一步調查釐清。