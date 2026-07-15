滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

天下沒有白吃的午餐，在社群平台看到好康優惠千萬要提高警覺！警政署165全民防騙粉專今（15）日發文示警，近期有民眾在Threads上看到「贈送手機」的貼文，因而一步步落入詐騙集團的圈套，最後在對方引導金流操作下，一夕之間高達400萬元的存款被全部騙光。

假客服金流認證施壓 騙走「致命截圖」一秒搬光存款

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「165全民防騙」指出，該名受害的蔡姓女子是在Threads上看到免費贈送手機的訊息，隨後加LINE私下聯繫，雙方說好透過正規的「全家賣貨便」進行交易以降低戒心。

不料，對方隨後假冒客服傳訊息施壓，聲稱「賣家帳號已被封鎖」，要求蔡女配合進行「實名認證」與「金流確認」才能順利出貨。

蔡女在緊張之下，一步步依指示配合網路轉帳、行動支付、消費扣款及無卡提款；最關鍵的是，詐騙集團誘導她提供「無卡提款QR code」與「台灣Pay消費付款碼」的截圖，直接藉此取得提領與付款權限，一夕之間將其帳戶內的400萬元洗劫一空。

網購贈物詐騙橫行！警方叮嚀：要求金流驗證先打165

最後，粉專特別提醒，詐騙集團常在各大社群平台散布「免費贈送」或「限時特惠」等好康訊息，再引導受害者私聊。不論是贈物還是網購，只要遇到要求「實名制認證」、「金流驗證」的情況，都是詐騙集團的慣用套路，請民眾直接撥打165反詐騙專線諮詢，切勿提供任何付款碼截圖，以免血汗錢血本無歸。

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