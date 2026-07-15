曼谷大火新增至32死　奪命內幕曝：老闆拿「餐廳執照」違法開酒吧

▲啤酒餐廳老闆被踢爆，以餐廳執照經營酒吧，消防安檢嚴重不合規定。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷知名啤酒餐廳「Rong Beer Na Lat Phrao」7月12日發生恐怖大火，死傷人數持續攀升！當局於15日證實，本起火災死亡人數已增至32人，有5名重傷病患先後不治身亡。而目前仍在加護病房搶救中的餐廳老闆則被踢爆，該店僅持有餐廳執照，但卻一直作為酒吧等娛樂場所經營，不符合安全規定。

死亡人數再上修！32人慘死 老闆命危搶救中

根據泰國媒體MGR Online報導，曼谷大都會警察局第二分局15日證實，拉拋啤酒餐廳大火的死亡人數已經上升至32人，除了當場死亡的27人外，有5名重傷病患在醫院先後不治。目前32名死者的姓名與身分皆已經確認，其中28人的親屬已經領回遺體。

根據初步驗屍結果，大多數死者的死因為吸入濃煙，部分死者身上則有明顯燒傷痕跡。

目前仍有23人處於命危狀態，其中包括夜店老闆邦安（Bang-on）與蘇威查（Suwicha）；另有132人傷勢中等、40人受輕傷。

餐廳變夜店！內鬼違法改建「無逃生口、無灑水」奪命內幕曝

當局仍在調查火災原因，然而前建築檢查員協會主席瓦薩瓦特（Wasawat Kritsiriteerapark）14日偕同鑑識調查小組前往火災現場進行勘查時，卻發現啤酒餐廳的登記執照為「餐廳」，但私底下卻一直違法作為「娛樂夜店」來經營。

瓦薩瓦特痛批，合法的娛樂場所依法必須遵守嚴格的安全法規，但這家夜店的老闆完全沒有做到。他指出，根據法規，娛樂場所必須安裝足夠數量的緊急出口、滅火器、緊急照明和自動灑水系統，且天花板絕對不能使用「易燃材料」。

目前火災的具體起火原因尚未釐清，調查人員正透過調閱現場可用的監視器畫面，進行全面的科學鑑識。但泰國工程學會（EIT）根據現場鑑識結果判斷，天花板的隔熱泡棉是火勢迅速擴大的原因。

首相震怒：永久禁開夜店！負責人將面臨嚴厲法律制裁

泰國首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）對此震怒發聲，除了強調將對相關負責人追究法律責任，更當眾宣布永久吊銷該場所的營業執照，且該舊址未來永久禁止經營任何娛樂事業。