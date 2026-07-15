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高跟鞋教堂化身星空海鮮餐廳　澎湃10道手路菜7/17限時搶爆

▲▼ 北中南旅行同業齊聚！「布袋港灣・海之宴」7/16-17澎湃登場 。（圖／布袋街區觀光發展協會理事長游志豪提供）

▲▼在巨大藍色高跟鞋下吃龍蝦！星空導覽、海上沙灘秘境一網打盡「布袋港灣・海之宴」7/16-17即將澎湃登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣雲嘉南濱海地區豐富多元的觀光資源，並深化旅行同業與地方產業的交流連結，由經濟部商業發展署指導、嘉義縣布袋街區觀光發展協會主辦的「2026雲嘉南濱海觀光產業媒合暨旅行同業踩線交流會」，將於 7 月 16 日至 17 日盛大展開。本次活動以「布袋港灣・海之宴」為核心主題，特別邀集北部、中部及南部逾 80 家旅行社與觀光業者走訪雲嘉南，透過兩天一夜的實地踩線與產業媒合，共同發掘濱海深度旅遊新亮點，串聯濱海觀光新商機。

▲▼ 北中南旅行同業齊聚！「布袋港灣・海之宴」7/16-17澎湃登場 。（圖／布袋街區觀光發展協會理事長游志豪提供）

本次踩線活動規劃「雲林口湖 × 嘉義布袋 × 雲嘉南產業交流」兩大主軸，帶領業者深入認識濱海生態、漁村文化與在地美食。活動首日安排業者走訪雲嘉南特色景點，並舉行「觀光產業媒合交流會」，現場匯聚商圈店家、特色餐飲、觀光工廠及旅宿業者，促進旅行同業與在地店家建立長期合作渠道。

第二日行程則深耕嘉義布袋，帶領同業走訪地標「幸福高跟鞋教堂」，並特別安排搭乘「布袋海上巴士」體驗海上巡航與獨特的「蛋糕沙灘」生態遊程，從海陸雙視角親身體驗布袋的海洋觀光魅力。

▲▼ 北中南旅行同業齊聚！「布袋港灣・海之宴」7/16-17澎湃登場 。（圖／布袋街區觀光發展協會理事長游志豪提供）

活動最受矚目的重頭戲「布袋港灣・海之宴」將於 7 月 17 日（星期五）傍晚 5 點 30 分在「高跟鞋教堂」澎湃登場！晚宴不僅能品嚐由行政主廚張芷玨與總廚蔡士宏聯手操刀、標榜天然不添加味精的「莒城美食」十道精緻在地海鮮桌宴（包含布袋四寶迎賓盤、港鮮蛤蠣海鮮粥、灣味泰式龍虎班、漁港四季果香烏魚子等澎湃料理），現場更結合了浪漫的浪漫音樂饗宴與精彩上菜秀。

此外，本次活動還驚喜規劃了適合親子同樂的「天文館現場觀星」活動，邀請天文館專業團隊進行導覽，非常適合家長帶著小朋友在浪漫星空下邊吃美食、邊探索宇宙奧秘。

▲▼ 北中南旅行同業齊聚！「布袋港灣・海之宴」7/16-17澎湃登場 。（圖／布袋街區觀光發展協會理事長游志豪提供）

嘉義縣布袋街區觀光發展協會理事長游志豪表示，雲嘉南地區具備發展深度主題旅遊的高度潛力。此次邀請北中南旅行社實際走訪，期盼藉由業者的市場經驗，協助地方優化接待服務，並促成具市場性的旅遊商品。為讓更多人感受布袋的熱情，今年「海之宴」更特別開放「民眾認桌」，誠摯邀請全國民眾、企業團體與親朋好友一同來認桌共襄盛舉，在微風、星空與海味佳餚的相伴下，共度難忘的港灣之夜！

▲▼ 北中南旅行同業齊聚！「布袋港灣・海之宴」7/16-17澎湃登場 。（圖／布袋街區觀光發展協會理事長游志豪提供）

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