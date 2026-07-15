返家過中秋釀悲劇！1家3口旅社同床睡　4月大女嬰遭擠壓窒息亡

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一對年輕父母帶4個月大女嬰返高樹過中秋，因老家房間不足，改住屏東市旅社，未料共睡一床時疑遭擠壓窒息，送醫仍宣告不治。屏東地院審理認定父親未採必要隔離措施釀成憾事，考量其自首、坦承犯行及痛失愛女，依過失致死罪判刑3月，如易科罰金以1000元折算一日，可上訴。

判決書指出，戴男與劉姓妻子為女嬰父母，案發時女嬰僅4個月大。2023年10月2日，夫妻帶著女嬰返回高樹老家過中秋，因老家空間不足，便前往屏東市旅社投宿。房內僅有一張床，夫妻未採取嬰兒床或其他隔離措施，而是讓女嬰睡在靠牆位置，由戴男睡在中間、妻子睡在另一側。

隔天上午9時許，妻子起床後發現女嬰趴睡、頭部朝向牆壁，身體冰冷且無反應，夫妻立即施以急救，並騎機車將女嬰送醫院救，但仍回天乏術。法醫研究所解剖鑑定認定，女嬰死因為睡眠期間遭大人擠壓，導致窒息死亡。

法院審酌，戴男明知4個月大嬰兒無法自行避開危險，卻未採取必要隔離措施，造成無法挽回的悲劇，已構成過失致死。不過，戴男在女嬰死亡後，主動前往屏東警分局報請司法相驗，在警方尚未獲悉案件前即坦承案情，符合刑法自首規定，因此依法減輕其刑。

法官另考量，戴男因自身疏忽導致至親骨肉死亡，內心承受巨大悲痛，犯後始終坦承犯行、態度良好，綜合其過失情節、家庭及經濟狀況等因素，依過失致人於死罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。