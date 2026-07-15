　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

返家過中秋釀悲劇！1家3口旅社同床睡　4月大女嬰遭擠壓窒息亡

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一對年輕父母帶4個月大女嬰返高樹過中秋，因老家房間不足，改住屏東市旅社，未料共睡一床時疑遭擠壓窒息，送醫仍宣告不治。屏東地院審理認定父親未採必要隔離措施釀成憾事，考量其自首、坦承犯行及痛失愛女，依過失致死罪判刑3月，如易科罰金以1000元折算一日，可上訴。

判決書指出，戴男與劉姓妻子為女嬰父母，案發時女嬰僅4個月大。2023年10月2日，夫妻帶著女嬰返回高樹老家過中秋，因老家空間不足，便前往屏東市旅社投宿。房內僅有一張床，夫妻未採取嬰兒床或其他隔離措施，而是讓女嬰睡在靠牆位置，由戴男睡在中間、妻子睡在另一側。

隔天上午9時許，妻子起床後發現女嬰趴睡、頭部朝向牆壁，身體冰冷且無反應，夫妻立即施以急救，並騎機車將女嬰送醫院救，但仍回天乏術。法醫研究所解剖鑑定認定，女嬰死因為睡眠期間遭大人擠壓，導致窒息死亡。

法院審酌，戴男明知4個月大嬰兒無法自行避開危險，卻未採取必要隔離措施，造成無法挽回的悲劇，已構成過失致死。不過，戴男在女嬰死亡後，主動前往屏東警分局報請司法相驗，在警方尚未獲悉案件前即坦承案情，符合刑法自首規定，因此依法減輕其刑。

法官另考量，戴男因自身疏忽導致至親骨肉死亡，內心承受巨大悲痛，犯後始終坦承犯行、態度良好，綜合其過失情節、家庭及經濟狀況等因素，依過失致人於死罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／完封韓國！中華隊奪季軍
快訊／資深藝人失聯多日　被發現死在租屋處
帥警兼差當陪酒男公關　「只能寵我哦」騙女客100萬
熱瘋了！他赴上海出差「整台冷氣扛回法國」拯救93歲老母
教授身影曝！晴天撐透明傘、提帆布袋悠哉步行
一家3口住旅館釀悲劇...女嬰遭擠壓亡　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

小三通走私8隻黑胸葉龜「還挾帶土撥鼠」　露餡被逮5萬交保

「丹水滾」涉吸金50億潛逃！護照全註銷　中檢發布通緝老闆等4人

未停讓撞死機車騎士！屏東貨車駕駛自首仍判10月　未和解成關鍵

北市女拿250萬面交虛擬貨幣　假幣商拿錢就跑！警民協力制伏

北市帥警兼差當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬又洩個資

屏東男超大膽！兩度吸安「騎車去派出所驗尿」　判刑10月

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

返家過中秋釀悲劇！1家3口旅社同床睡　4月大女嬰遭擠壓窒息亡

專偷校園！台中慣竊連闖3間國立大學犯案　社辦財損20萬

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

小三通走私8隻黑胸葉龜「還挾帶土撥鼠」　露餡被逮5萬交保

「丹水滾」涉吸金50億潛逃！護照全註銷　中檢發布通緝老闆等4人

未停讓撞死機車騎士！屏東貨車駕駛自首仍判10月　未和解成關鍵

北市女拿250萬面交虛擬貨幣　假幣商拿錢就跑！警民協力制伏

北市帥警兼差當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬又洩個資

屏東男超大膽！兩度吸安「騎車去派出所驗尿」　判刑10月

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

返家過中秋釀悲劇！1家3口旅社同床睡　4月大女嬰遭擠壓窒息亡

專偷校園！台中慣竊連闖3間國立大學犯案　社辦財損20萬

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

一年兩度披中華隊戰袍　陳晨威：一切服從國家命令

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

手機通知狂響才知入選亞運　郭子銓首披國家隊戰袍：很不簡單

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

3個技巧優雅拒絕不適合的追求者！態度模糊、頻繁解釋都恐讓關係更糟

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

社會熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

畫面曝光！陽明交大教授持刀拒捕遭開槍

陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗

音樂教室市值7000萬　店長當上負責人首日遭教授姐夫砍死

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

進門講沒兩句話…教授藍波刀狂砍30下！妹夫「動脈被砍斷」亡

警扮嫖客抓人　賣淫女拉扯遭判刑

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

更多熱門

相關新聞

快訊／屏東自小客凌晨「燒成火球」！1男送醫

快訊／屏東自小客凌晨「燒成火球」！1男送醫

屏東市和生路二段今(15日)凌晨1時23分傳出一起火燒車事故，警消獲報後立即出動公館及萬丹分隊，共計3車6人前往搶救，抵達時該輛自小客已經陷入全面燃燒，現場立即佈線灌救，火勢於1時44分撲滅，並發現一名34歲男子肢體擦傷，幸意識清楚，送往屏東榮總醫院治療。詳細起火原因尚待警方進一步釐清。

父子玩「飛高高」手滑　男童4F窗戶飛出慘死

父子玩「飛高高」手滑　男童4F窗戶飛出慘死

桃園男持刀捅同事腹部奪命　判13年半

桃園男持刀捅同事腹部奪命　判13年半

獨／白胖女嬰被餓死　無良母拒認罪：「1打3」太累了

獨／白胖女嬰被餓死　無良母拒認罪：「1打3」太累了

3年打485劑牛奶針　名醫害貴婦喪命遭起訴

3年打485劑牛奶針　名醫害貴婦喪命遭起訴

關鍵字：

屏東女嬰過失致死同床自首

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

世界盃驚現「時空旅人」？

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面