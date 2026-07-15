打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

▲▼花蓮市貓頭鷹親子公園將調整為每週一固定休園一日，辦理園區清潔、消毒及環境維護。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供市民更安全、整潔的遊憩環境，自7月20日起，花蓮市貓頭鷹親子公園將調整為每週一固定休園一日，利用休園期間辦理園區清潔、消毒及相關環境維護作業，加強環境衛生管理，並預防流行性疾病傳播，讓市民朋友能安心享受親子同樂時光。

貓頭鷹親子公園自啟用以來深受親子家庭喜愛，假日及平日都有許多家長帶著孩子前往遊玩，已成為花蓮市最受歡迎的親子遊憩據點之一。隨著園區使用人數持續增加，為維持良好的環境品質與遊戲安全，市公所將自7月20日起，每週一安排休園，全面進行園區清潔、消毒及設施維護，針對遊樂設施、地墊、座椅、扶手及周邊公共空間等重點區域加強清消，打造更安心、更舒適的遊憩環境。

花蓮市公所表示，孩子在遊戲過程中經常會接觸各項遊樂設施，環境衛生更顯重要。透過固定休園清潔消毒，不僅能降低病菌傳播風險，也能同步檢視園區設施使用狀況，及早發現並改善設備問題，讓家長能更放心地陪伴孩子到公園遊玩。

貓頭鷹親子公園自115年7月20日起，每週一為固定休園日，如遇國定假日或特殊情形，將另行公告調整休園時間。休園期間請民眾勿進入園區，共同配合相關措施，讓園區維持最佳環境品質，持續提供市民安全、整潔、優質的親子遊憩空間。