日本冷凍物流龍頭「系統遭癱瘓」！肯德基大缺貨　被迫提早打烊

▲因為物流系統失靈，日本肯德基部分門市「無東西可賣」，只能提早打烊。(示意圖／達志影像／美聯社)



記者王佩翊／綜合報導

日本冷凍食品物流龍頭日冷集團（Nichirei）旗下物流子公司Nichirei Logistics於13日清晨6時50分左右遭遇駭客不當存取，導致系統大規模故障，直接衝擊冷藏倉庫的進出貨作業與冷凍食品出貨業務陷入停擺，目前仍在調查發生原因。日本肯德基、迴轉壽司藏寿司、大型零售商永旺（AEON）以及多家超市業者出現食材斷貨等影響，使得部分門市縮短營業時間。

日本肯德基衝擊最大 9成品項供貨受阻

由於日本肯德基部分食材供應商正是日冷集團，包括雞肉、麵包等多達9成品項的配送作業因此陷入停擺。日本肯德基方面14日發出聲明指出，各門市將根據庫存情況縮短營業時間或停止販售部分品項。

肯德基也全面暫停線上點餐及外送服務，並強調將全力投入系統修復，期望各分店營運盡快回歸正常。

迴轉壽司與大型超市相繼傳出缺貨

除了速食業者，迴轉壽司連鎖品牌藏寿司同樣受到波及，關西地區部分門市已出現品項缺貨的情形。

零售巨頭永旺則表示，部分門市的冷凍食品已出現缺貨情況，目前正積極清查缺貨商品的種類與規模。以東北地區為主要據點的超市York-Benimaru也於14日對外表示，部分便當與熟食商品已相繼缺貨。

甜點蛋糕到長照便當 衝擊層面遠超預期

這波物流危機波及的範疇，不只是速食或超市賣場。日本雲雀餐飲集團旗下甜點品牌FLO PRESTIGE對外宣布，蛋糕與塔類商品可能面臨停售；兵庫縣姬路市一家專門供應餐食與便當給長照機構及企業的團膳業者表示，由於日冷負責配送的冷凍食品出貨延誤，便當菜色可能不得不進行調整。

日冷客戶遍及全日本 逾5000家業者面臨壓力

日冷集團是日本國內規模最大的冷凍冷藏物流業者，業務涵蓋食品保管、低溫配送及生鮮食材供應，在全日本擁有約140處物流據點，並配有約7000輛貨車。其客戶橫跨餐飲、食品製造、零售等多個產業，總計逾5000家公司，可見此次系統故障所觸發的供應鏈斷鏈效應，影響規模相當可觀。