藝群醫美版圖再擴張　王正坤：布局六都及重要交通樞紐

▲藝群醫美集團旗下「藝群市府診所」15日正式開幕，進駐台北市信義區市府轉運站商圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



藝群醫美集團持續擴大北台灣服務版圖，旗下「藝群市府診所」15日正式開幕，新據點位於台北市信義區市府轉運站出口旁，鄰近台北101、信義商圈及台北市政府捷運站，成為集團全台第22家醫美診所。



藝群醫美集團表示，市府診所進駐人流密集、商業機能成熟的信義核心商圈，除象徵集團深耕北台灣市場的重要里程碑，也希望藉由鄰近捷運站及交通樞紐的地理優勢，提高醫療服務可近性。

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台南藝群醫美集團董事長、皮膚科專科醫師王正坤表示，此次選擇進駐台北市府轉運站商圈，除看好信義區作為國際商務中心的發展潛力，也希望為上班族、國內外旅客及大台北地區民眾，提供更便利的醫學美容服務。



王正坤長期投入醫學美容教育、臨床研究及品牌經營，曾任台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣美容醫療促進協會理事長及台南市醫師公會理事長，並曾於長榮大學企管博士班及成功大學企管碩士班授課。他也持續參與法國IMCAS、AMWC等國際醫學美容會議，交流醫美技術及醫療安全觀念，並曾受邀進行國際演講、參與撰寫膠原蛋白增生劑英文教科書。



藝群醫美集團自1997年成立，目前服務據點分布於台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等城市，並發展藝群保養品品牌，整合醫療、保養及數位服務。集團表示，未來將以六都及重要交通樞紐作為展店布局重點，持續擴充醫學美容服務網絡，並透過連鎖化、品牌化及標準化經營，讓各據點維持一致的服務流程。



除了擴展服務據點，藝群醫美也持續推動醫療數位轉型、醫師教育訓練及國際交流，透過醫療流程標準化、資訊系統整合及人才培育，提升整體服務品質及營運效率。王正坤表示，醫學美容的核心仍是醫療專業，必須建立完善制度並持續精進醫療品質，才能取得消費者長期信任。他指出，未來將持續以醫療為本、品質為先及誠信經營，提升台灣醫美品牌的國際競爭力。