專偷校園！台中慣竊連闖3間國立大學犯案　社辦財損20萬

▲台中一名慣竊鎖定學校犯案，至少犯案7次，中興大學受害最多次。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳姓慣竊出沒在各大學校內，先前闖入勤益科大、中科大以及中興大學內，持鐵鎚跟鑿子鎖定各社團辦公室，竊走學生的筆電或相機等，得手「戰利品」近20萬，法院近日以7個加重竊盜各判6月以及1個竊盜判3月。

檢警查，陳男2025年8月至12月間，陸續跑到國立勤益科大畢委會辦公室，以翻閱氣窗方式闖入竊取現金2萬5千元與4萬100元；闖進國立台中科大活動中心之學生會辦公室，以鐵鎚與鑿子撬開保險箱，竊取6千元；中興大學辯言社、資訊社、新聞社也遭陳男持工具破壞門鎖後，闖入竊取筆電、底片相機等物，贓物金額約20萬左右。

▲勤益科技大學也是陳男鎖定目標。（圖／記者許權毅攝）



另外，陳男還被查出曾到某生活百貨賣場竊物，取得玩具頭飾、行動電源、氣泡水等總計4638元物品，藏匿在身上後離去。

當時，有學生出面控訴，陳男熟知學校地形，可見有勘查過再犯案，而且陳男常會「男扮女裝」掩人耳目，不少學生昂貴物品都遭竊。

中院考量，陳男友多次竊盜前科紀錄，素行不佳，又正值壯年卻不思正當途徑犯案，認陳男犯7個加重竊盜罪，各處6月徒刑，另有1個竊盜罪判3月，均可易科罰金，尚未定應執行刑期。