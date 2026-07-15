超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

▲原PO身邊很多同學、學長姐都進外商。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著AI產業快速發展，越來越多國際半導體大廠開始在台灣擴大徵才。有網友表示，身邊不少同學、學長姐陸續加入NVIDIA、AMD、Marvell等外商，而如今外商提供接觸AI、HPC及先進晶片的機會，加上薪資、股票與履歷發展都具吸引力，讓他感嘆「現在誰還願意去台商？」話題引發議論。

原PO在Dcard表示，最近很有感受到AI產業崛起後，許多外商開始在台灣大量徵才，身邊已經有不少同學、學長姐陸續前往NVIDIA、AMD、Marvell等公司，甚至還有更多國際企業持續擴編。他認為，過去不少電機、電子相關科系學生，都將聯發科視為求職首選，但如今職涯選擇已經比以前更多。

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原PO表示，相較之下，部分台商的工作環境讓不少人卻步，不僅工時長、工作壓力大，還可能面臨績效考核及組織調整等問題。他也提到，近年有聽聞某半導體IC設計公司員工工作一段時間後突然遭到資遣，加上驅動IC產業近年的發展性受到不少人質疑，也曾耳聞有整個部門集體離職的情況。

他進一步指出，如果同樣都是從事IC設計，一邊是在國際外商，有機會參與AI、HPC及先進晶片開發，薪資、股票及履歷發展都相對具有優勢；另一邊則可能面臨高工時、高壓力，專案繁忙時天天加班，甚至還得擔心績效與組織調整，因此也讓他好奇，現在還有多少人願意選擇台商發展。

一票搖頭「倖存者偏差」：沒上的一堆

貼文引發討論，許多人反而搖頭，「去不了外商的人」、「倖存者偏差而已，投外商沒上的一堆」、「不懂這麼愛討論去哪裡最好，就選自己想做的做而已，每個人都有自己的取捨」、「外商也沒那麼好上，第二關就被刷掉了」、「完整面完外商一個月了，寫信去問說還在考慮QQ。」

也有網友留言，「但外商在台灣其實design缺比其他缺少很多，大多還是驗證/測試/AE ，發哥designer還是比較有發展性（笑）」、「我也是從一線跳IC外商，但不是為了錢，是為了自由」、「我之前在IC外商，老闆太捲，部門一年內走一半人了」、「想太好了，一堆去外商後，又回鍋的人。我就是其中之一。remote site很常就是目標不明確，做一堆屎，根本得不到什麼工作上的成就感。」