　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

法駐台代表喊「不會忘記台灣」　林佳龍宣布：台灣法國文化協會遷址

▲▼外交部長林佳龍（右）與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris，左）向出席酒會賓客祝酒致意。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（右）與法國在台協會主任龍燁向出席酒會賓客祝酒致意。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍14日晚間出席台灣法國文化協會舉辦的法國國慶酒會，並代表台灣政府與人民向法國致上誠摯祝賀，他也當場宣布，台灣法國文化協會即將遷入深具歷史意義的美援宿舍群。法國駐台代表龍燁（Franck Paris）致詞時則感性地說，「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民」，台灣的多元與熱情讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會想再次回到台灣。

林佳龍表示，7月14日是法國的重要國慶日，法國大革命所揭櫫的「自由、平等、博愛」，跨越兩百多年，至今仍是台灣與法國共同珍視的民主價值。近年來，法國也持續公開表達對台海和平穩定的重視，展現對民主夥伴的堅定支持。

林佳龍指出，回想2024年巴黎奧運期間，在我國駐法國代表處積極促成下，巴黎近郊勒瓦盧瓦市（Levallois）免費提供市立運動中心作為Team Taiwan訓練與中繼基地，讓台灣選手能安心備戰。林佳龍指出，這段故事正是台法友誼在重要時刻相互支持的具體展現。

林佳龍表示，自上任以來多次赴歐推動「總合外交」，法國始終是台灣深化歐洲夥伴關係的重要合作對象。近年來，台法雙方持續在半導體、AI人工智慧、固態電池及太空科技等領域深化合作，共同提升民主供應鏈韌性，也持續拓展文化藝術與青年交流。

林佳龍並宣布，台灣法國文化協會即將遷入深具歷史意義的美援宿舍群。未來，這座充滿故事的建築將成為法國語言、文化、藝術與美食交流的重要據點，持續深化台法兩國人民之間的交流與互動。

▲▼外交部長林佳龍於法國國慶酒會致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍也特別感謝即將離任的法國駐台代表龍燁（Franck Paris）主任，肯定其3年來為深化台法關係投入許多心力。林佳龍轉述，龍燁於致詞時感性表示，「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民」，台灣的多元與熱情讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會想再次回到台灣。

龍燁也對我國政府在台灣法國文化協會搬遷選址過程中提供的協助表達感謝，讚許將為台法文化交流開啟新篇章。他提到，過去3年在台期間收穫甚豐，也深刻瞭解台灣民主與產業成功的基石，源自其獨一無二的學術與科研生態系統。台法近年在科研、前瞻產業及文化等領域持續緊密合作，並取得諸多突破。

林佳龍最後表示，期待未來台灣與法國能在既有堅實基礎上，繼續開創更多合作，共同為印太及世界的安全與繁榮貢獻更多力量。

▲▼外交部部長林佳龍與政務次長吳志中出席法國國慶酒會。（圖／外交部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／完封韓國！中華隊奪季軍
快訊／資深藝人失聯多日　被發現死在租屋處
帥警兼差當陪酒男公關　「只能寵我哦」騙女客100萬
熱瘋了！他赴上海出差「整台冷氣扛回法國」拯救93歲老母
教授身影曝！晴天撐透明傘、提帆布袋悠哉步行
一家3口住旅館釀悲劇...女嬰遭擠壓亡　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

花蓮非特定家族的！戴于文參選花蓮市長　承諾柯文哲「全壘打」

｢創未來」無人機驗測3度不合格　王鴻薇揭股東與賴清德關係

簽署六大教育訴求承諾書　賴瑞隆允諾：將親自主持教育圓桌會議

賴清德不捨法國在台協會主任龍燁返國　頒授「大綬景星勳章」

杜絕校園特權關說！柯志恩拋「設市長專線」通報　她親自面對

嘆吳宗憲陷苦戰！　鄭麗文批：宜蘭長期被民進黨當作政治禁臠

法駐台代表喊「不會忘記台灣」　林佳龍宣布：台灣法國文化協會遷址

主視覺曝光！民進黨全代會周日登場授旗19戰將　黨內權力結構洗牌

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

花蓮非特定家族的！戴于文參選花蓮市長　承諾柯文哲「全壘打」

｢創未來」無人機驗測3度不合格　王鴻薇揭股東與賴清德關係

簽署六大教育訴求承諾書　賴瑞隆允諾：將親自主持教育圓桌會議

賴清德不捨法國在台協會主任龍燁返國　頒授「大綬景星勳章」

杜絕校園特權關說！柯志恩拋「設市長專線」通報　她親自面對

嘆吳宗憲陷苦戰！　鄭麗文批：宜蘭長期被民進黨當作政治禁臠

法駐台代表喊「不會忘記台灣」　林佳龍宣布：台灣法國文化協會遷址

主視覺曝光！民進黨全代會周日登場授旗19戰將　黨內權力結構洗牌

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

一年兩度披中華隊戰袍　陳晨威：一切服從國家命令

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

手機通知狂響才知入選亞運　郭子銓首披國家隊戰袍：很不簡單

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

3個技巧優雅拒絕不適合的追求者！態度模糊、頻繁解釋都恐讓關係更糟

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

政治熱門新聞

蔣萬安「大寶」蔣得立錄取建中　父子成學長學弟

看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

先喊先贏？藍控致癌油廠商「綠友友」　政治獻金紀錄「全藍營大咖」

佀廣洋「精壯照」起底！　役政司：有意願可主動申請服役

佀廣洋免役重新體檢？役政司證實可自願

難以置信「卓榮泰竟嗆台中搶快公布毒油」　黃國昌轟：真的可以下台了

卓不滿台中搶快公布毒油流向　蔣：愧對人民

秦慧珠：蔣萬安每次回答都像複製貼上要改善

推安樂死公投　民眾黨：罹難治疾病、難忍痛苦者可自主選擇

致癌油誰負責？　卓榮泰：閣員適不適任我自然會處理

二伯HAHABABY防蚊香包違規　北市府限期下架

賴清德：就學時看同學家變故無法繼續升學　未來應避免這情形發生

佀廣洋未宣布退選　王世堅喊話先補服兵役：他應該救救自己吧

門口見孩子被拖進教室　北市幼兒園爆不當管教

更多熱門

相關新聞

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

法國一名男子趁著赴上海出差的機會，把一整套「移動式分離冷氣」扛回家，只為了讓93歲老母親能在酷暑中喘口氣，全程花費人民幣1412元（約新台幣6714元）。

法國世界盃首次落後「明顯慌了」！

法國世界盃首次落後「明顯慌了」！

法知名森林延燒　疑19歲消防員「人為縱火」

法知名森林延燒　疑19歲消防員「人為縱火」

海嘯雲來襲　「狂風飛沙」末日景象

海嘯雲來襲　「狂風飛沙」末日景象

西班牙近14戰13勝　唯一沒贏是維德角

西班牙近14戰13勝　唯一沒贏是維德角

關鍵字：

林佳龍外交部龍燁吳志中法國

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

世界盃驚現「時空旅人」？

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面