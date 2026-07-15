法駐台代表喊「不會忘記台灣」　林佳龍宣布：台灣法國文化協會遷址

▲外交部長林佳龍（右）與法國在台協會主任龍燁向出席酒會賓客祝酒致意。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍14日晚間出席台灣法國文化協會舉辦的法國國慶酒會，並代表台灣政府與人民向法國致上誠摯祝賀，他也當場宣布，台灣法國文化協會即將遷入深具歷史意義的美援宿舍群。法國駐台代表龍燁（Franck Paris）致詞時則感性地說，「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民」，台灣的多元與熱情讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會想再次回到台灣。

林佳龍表示，7月14日是法國的重要國慶日，法國大革命所揭櫫的「自由、平等、博愛」，跨越兩百多年，至今仍是台灣與法國共同珍視的民主價值。近年來，法國也持續公開表達對台海和平穩定的重視，展現對民主夥伴的堅定支持。

林佳龍指出，回想2024年巴黎奧運期間，在我國駐法國代表處積極促成下，巴黎近郊勒瓦盧瓦市（Levallois）免費提供市立運動中心作為Team Taiwan訓練與中繼基地，讓台灣選手能安心備戰。林佳龍指出，這段故事正是台法友誼在重要時刻相互支持的具體展現。

林佳龍表示，自上任以來多次赴歐推動「總合外交」，法國始終是台灣深化歐洲夥伴關係的重要合作對象。近年來，台法雙方持續在半導體、AI人工智慧、固態電池及太空科技等領域深化合作，共同提升民主供應鏈韌性，也持續拓展文化藝術與青年交流。

林佳龍並宣布，台灣法國文化協會即將遷入深具歷史意義的美援宿舍群。未來，這座充滿故事的建築將成為法國語言、文化、藝術與美食交流的重要據點，持續深化台法兩國人民之間的交流與互動。

林佳龍也特別感謝即將離任的法國駐台代表龍燁（Franck Paris）主任，肯定其3年來為深化台法關係投入許多心力。林佳龍轉述，龍燁於致詞時感性表示，「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民」，台灣的多元與熱情讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會想再次回到台灣。

龍燁也對我國政府在台灣法國文化協會搬遷選址過程中提供的協助表達感謝，讚許將為台法文化交流開啟新篇章。他提到，過去3年在台期間收穫甚豐，也深刻瞭解台灣民主與產業成功的基石，源自其獨一無二的學術與科研生態系統。台法近年在科研、前瞻產業及文化等領域持續緊密合作，並取得諸多突破。

林佳龍最後表示，期待未來台灣與法國能在既有堅實基礎上，繼續開創更多合作，共同為印太及世界的安全與繁榮貢獻更多力量。