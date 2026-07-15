重機騎士北宜過彎自摔！人車噴對向　大車司機神反應沒出人命

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區北宜公路32.9公里處今天（15日）中午發生一起大重機與大貨車擦撞事故。當時騎乘紅牌重機的男子，從新店往宜蘭方向行駛，行經事故地點時，疑似操作不當又路況不熟，整輛機車外拋至對向車道，直接撞上迎面而來的大貨車，重機被撞得車頭全毀，所幸騎士僅受到輕傷，肇事原因仍在釐清。

▲廖男在北宜公路一處彎道自摔，隨即直接撞上對向的大貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛吊臂大貨車47歲楊姓男子，中午12時許載貨至宜蘭施工結束後準備返回台北，沿著北宜公路往新店方向行駛，途中行經32.9公里一處左彎時，對向與朋友相約跑山的20歲廖男，疑似操作不當導致打滑摔車，廖男重摔在地後，整輛重機拋飛至對向，狠狠的撞上楊男所駕駛的大貨車。

▲大貨車駕駛楊男被撞後急忙向右偏移，避免廖男被捲入車底。（圖／記者陸運陞翻攝）

楊男被撞上後，急忙將車頭向右偏並將車停下，才避免廖男捲入車底。警消抵達，查看雙方傷勢，廖男四肢有多處擦挫傷，經消毒包紮後送往新店慈濟醫院治療，楊男則並未受傷，表示不需送醫；警方對雙方酒測，並未發現酒駕，確切肇事詳細原因，後續仍待警方進一步調查釐清。

▲廖男所騎的紅牌重機被撞的車頭全毀。（圖／記者陸運陞翻攝）