專挑老人家下手！枋寮警揭秘「4大騙錢術」　教民眾自保





▲枋寮警分局到獅子鄉楓林村進行防詐、交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局日前深入獅子鄉楓林村村民大會，針對原鄉高齡人口，攜手村長與議員，強力進行「防詐騙」與「交通安全」宣導。警方除剖析常見的假檢警與假投資詐騙手法，更呼籲高齡駕駛人依法換照，全力守護部落長輩的荷包與人身安全。

枋寮分局獅子分駐所日前結合獅子鄉楓林村自辦村民大會，利用村民聚集時機，於楓林村活動中心辦理交通安全及反詐騙宣導。現場由村長宋銘德主持，村民踴躍參與，縣議員李紀財亦到場關心原鄉事務，展現對部落居民安全與福祉的重視。

考量原鄉部落高齡人口較多，易成為詐騙集團鎖定對象，副所長許永光特別針對長者常遭遇的「假檢警」、「假親友借錢」、「假投資」及「假中獎」等詐騙手法進行說明，並透過實際案例分享，提醒鄉親接獲陌生來電或可疑訊息時，應保持冷靜，立即向警方查證或撥打165反詐騙專線諮詢。

另外，針對交通安全部分，警方也加強宣導高齡駕駛換照、無照駕駛及酒後不開車等觀念，並提醒 70歲以上 高齡駕駛人應依規定辦理換照，以維護自身及其他用路人安全。

枋寮警分局長盧恒隆表示，面對詐騙手法不斷翻新及高齡用路安全議題，枋寮分局將持續強化預防宣導工作，深入各社區及原鄉部落，透過案例分享及雙向交流，提升民眾識詐能力與交通安全意識，共同打造安全、安心的生活環境。