查採購弊案基隆檢調31路大搜索！17人列被告　市府：絕不護短

▲檢調今針對基隆市政府、議會等31處進行搜索，約談17名被告、7名證人到案說明。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

何姓男子經營的乾泰豐營造，自2022年起承攬基隆市政府公共工程標案，卻涉嫌綁標、圍標、行賄公務員，並疑似勾結基隆市議員曾紀嚴，透過議員建議款指定工程由特定廠商承包。基隆地檢署今天（15日）指揮廉政署及調查局等單位，兵分多路搜索31處地點，並約談曾紀嚴、中正區公所傅姓區長、市府工務處顧姓科長、市府採購中心楊姓男子等17名被告及7名證人到案偵訊中。基隆市政府表示，將全力配合司法調查，對涉案人員絕不護短。

基隆地檢署表示，法務部廉政署及法務部調查局北部地區機動工作站分別接獲不同檢舉函，指何姓男子擔任負責人的乾泰豐營造，自2022年起承包基隆市公共工程標案期間，涉嫌以綁標、圍標等方式違反《政府採購法》，並疑有行賄基隆市政府公務人員、浮報工程價額，以及勾結基隆市議員曾紀嚴，利用議員建議款指定公共工程由何男承包等舞弊情事。

檢方經指揮偵辦、長期蒐證後，認定何男等人涉嫌違反《貪污治罪條例》及《政府採購法》等罪嫌，今天指揮廉政署、調查局基隆市調查站及北部地區機動工作站，前往何男住居所、公司、涉案人員位於基隆市政府辦公處所、曾紀嚴議員服務處及基隆市議會議員辦公室等31處地點執行搜索，並約談17名被告及7名證人到案，進一步釐清案情。

基隆市政府隨後發布聲明表示，針對市府工務處及中正區公所等機關辦理工程採購案件疑涉不法，司法機關今天執行辦公處所搜索等強制處分，並帶回包括區長、科長等涉案人員接受偵訊，市府均予以尊重並全力配合。

市府表示，本案自2020年受理檢舉後，即積極配合司法機關進行蒐證，對於檢廉調今天的偵辦作為，市長謝國樑均已充分掌握，並指示市府各單位秉持「毋枉毋縱」立場，全力配合司法機關偵辦，協助釐清案情。

市府指出，針對涉案同仁，市長已責成政風處及府內各單位持續配合司法機關調查，後續將視案件偵審情形，依法啟動行政肅貪程序，從嚴、從速追究涉案人員行政責任，嚴懲涉及貪瀆的不法公務員。

政風處表示，謝國樑上任以來高度重視機關廉潔形象，要求政風處積極參與各項市政建設規劃及採購案件，從風險管理角度提醒同仁注意廉政風險，防範弊端發生，並保障公務員依法勇於任事。對於此次同仁涉案，市府強調絕不護短，將全力配合司法偵辦，徹底查明案情，並檢討採購防弊機制，引以為鑑，同時期待司法機關秉持「毋枉毋縱」原則，徹底調查，以杜絕不法。