DeepSeek擬明年第二季上市！　梁文鋒開啟新一輪融資

▲DeepSeek（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

DeepSeek近期剛完成首輪融資，就傳出已經開始為2027年上市做準備的消息。《華爾街日報》報導引述知情人士報導，DeepSeek正準備最早於明年第二季進行首次公開招股（IPO），以籌集資金支持高昂的研發投入，並推動業務成長。

據知情人士透露，DeepSeek正與投資者和投行商討在上海上市事宜，目標是在今年年底前提交IPO申請文件。DeepSeek的IPO時間表仍可能調整，最終還需獲得中國監管部門批准。

上個月，DeepSeek完成了首輪對外融資，共募資74億美元，投資者對其估值超過500億美元。當下，中國AI公司正競相籌集資金，為成本高昂的研發工作和數據中心擴建提供資金支持。

知情人士稱，本月早些時候，DeepSeek創始人梁文鋒還開始與潛在投資者接洽，擬在新一輪融資中籌集更多資金。梁文鋒希望此次融資對公司的估值達到710億美元或更高。

知情人士表示，投資者對DeepSeek興趣濃厚，該公司預計將在即將啟動的新一輪融資中募集數十億美元資金。不過，他們指出，梁文鋒在選擇投資方時態度慎重，以確保商業利益不會干擾DeepSeek長期推進前沿AI研究的戰略。

此外，根據最新的彭博億萬富豪指數（截至7月14日），DeepSeek創始人梁文鋒的身價飆升193億美元，達到360億美元（IT之家注：現匯率約合2443.78億元人民幣），成為全球AI公司領域的新首富（不涉及包含AI業務的大型集團）。

梁文鋒的總財富達360億美元，比去年同期成長了199億美元，全球富豪榜排名第63，超越Anthropic聯合創始人阿莫戴（Dario Amodei）和OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）。