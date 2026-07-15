音樂教室市值7000萬傳第三代　店長當上負責人首日遭教授姐夫砍死

▲林姓教授14日下午闖入新竹某音樂教室，亂刀砍死紀姓連襟、他則被連開4槍制伏。

圖、文／CTWANT

新竹市14日下午發生命案，美籍陽明交大電機工程學系43歲林姓教授，持刀闖入紀姓連襟的音樂教室，狂揮30多刀將其砍死，警方到場後連開4槍將其制伏，兇嫌目前仍在醫院，而該音樂教室在當地經營多年，市值約7000萬元，死者原是店長，14日是他首日正式成為負責人，沒想到竟發生噩耗，相關案情仍須釐清。

14日下午，林男持藍波刀闖入音樂教室，朝紀男狂揮30多刀，紀男多處中刀、傷勢嚴重，傷口更深可見骨，在現場留下大片血跡，林男行兇後想要逃逸，被趕來的員警制伏。

而音樂教室內仍有學生上課，員警見林男情緒激動，為避免造成其他傷亡而連開4槍，林男雙腳中彈，被緊急送醫治療後已無生命危險，目前仍在警方戒護下接受治療。

據了解，林嫌與死者為連襟，林嫌娶了王家大姐，死者妻子則是王家二姐，音樂教室屬於姐妹父親所有，該教室在當地經營多年，現已傳到第三代，王父過戶給三姐妹共同經營，王家三妹掛名負責人，實際運作則是由學音樂的二姐夫妻負責，紀男則擔任店長。

而14日是樂器行負責人轉換生效日，死者正式從店長轉為實際負責人，而犯嫌因分潤問題而與死者早有嫌隙，疑似因此心生不滿、上門理論，最終導致悲劇，相關案情仍待調查釐清。

延伸閱讀

▸ 陽明交大教授狂揮30多刀砍死連襟 死者妻悲慟：兩家10年沒互動

▸ 陽明交大教授砍死妹婿！警解釋開槍原因：現場還有10人陷刀口下

▸ 原始連結