花蓮豬源供應穩定！產銷各方取得共識　7/15無須配合中央休市

▲花蓮縣政府表示，目前花蓮縣毛豬供應穩定，整體產銷秩序良好，無需休市維持市場供應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

針對農業部因應國內夏季毛豬供應情形及中元節前市場需求，要求全台肉品市場於7月15日星期三調整休市一天，花蓮縣政府表示，本縣毛豬供應穩定、產銷運作正常，且花東地區肉品供應以在地生產、在地供應、在地消費為主，決定7月15日維持正常營運，照常辦理活豬拍賣及屠宰作業。

花蓮縣府表示，接獲通知後第一時間邀集養豬農戶、肉商攤販及花蓮縣農產運銷公司共同研商，綜合評估供需情形並取得共識後，決定花蓮縣農產運銷公司於7月15日維持正常營運，照常辦理活豬拍賣及屠宰作業。

縣長徐榛蔚表示，縣府充分尊重中央整體產銷調節政策，也同步審慎評估花蓮在地供需情形。目前花蓮縣毛豬供應穩定，整體產銷秩序良好。花東地區肉品供應向來以在地生產、在地供應、在地消費為主，供應鏈相對穩定，加上花蓮地理環境及消費市場具有區域特性，若比照其他縣市同步休市，可能影響縣內傳統市場、餐飲業及消費端正常供貨。因此，縣府秉持因地制宜原則，在兼顧中央政策方向及地方實際需求下，協調產銷各方取得共識，維持花蓮縣農產運銷公司正常營運，讓鄉親安心採購、業者穩定供貨。

徐榛蔚指出，近年縣府持續推動畜牧產業升級，輔導養豬場改善飼養管理及生物安全措施，提升整體生產效率與供應韌性，目前縣內毛豬供應充足，足以支應市場需求，請鄉親安心選購國產溫體豬肉，無須擔心供貨問題。

農業處長陳淑雯表示，縣府於接獲相關通知後，立即與養豬農戶、肉商攤販及花蓮縣農產運銷公司密切聯繫，充分了解目前毛豬供應及市場需求情形，並取得各方共識，確認在兼顧中元節前供應需求及市場穩定的前提下，花蓮縣農產運銷公司7月15日將維持正常營運，照常辦理活豬拍賣及屠宰作業，維持市場正常供應機制。

農業處提醒，由於花蓮縣農產運銷公司7月15日維持正常營運，縣內傳統市場溫體豬肉攤商於7月15日及7月16日皆可正常供貨，民眾無須搶購或囤積，可安心採購新鮮國產溫體豬肉。

縣府將持續掌握毛豬供應及市場交易情形，與產銷各環節保持密切聯繫，穩定市場供應及價格，共同維護鄉親消費權益與食品安全。