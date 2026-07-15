住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼：錢包佔位卻不會被偷

▲雨傘被偷走了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友發文表示，在台灣住了10年，第一次知道，原來放在超商傘架上的雨傘會被拿走，過去認為台灣即使以錢包或包包占位，也不曾發生物品失竊，但這次心愛的雨傘不見，讓他決定未來不再把傘留在店外傘架。貼文曝光，網友指出，「機車上的抹布也很常被偷」、「我被偷三次」。

雨傘放在店門口 出來就不見了

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一名住在台灣的日本人表示，在台灣居住滿10年，直到現在才知道，放在超商傘架上的雨傘會被人拿走。他提到，台灣給人的印象一直都很安全，即使是把錢包或包包放在座位上占位，通常也不會被拿走。沒想到這次將雨傘放在店外的傘架，離開超商時，愛傘已經不見。

他直言，以後再也不會把傘放在傘架，「店員對不起，我進店前一定會盡量把雨水甩乾，所以請原諒我帶傘進去。我再也不想讓我心愛的傘被偷走了啦。」

貼文一出，不少網友留言分享類似經驗，有人直言，在台灣較常被拿走的物品包括雨傘、機車上的抹布、便當及雞排，「錢包手機安全，安全帽雨傘危險」、「機車鑰匙忘記拔也不會怎樣，有時候還遇到有人幫你把它拔下來，放到前面的置物孔，但雨傘跟安全帽是絕對會不見的」、「下大雨時雨傘比錢包重要」、「我住一樓公寓，雨傘吊掛門口滴水，也不見了好幾把～超無言的」、「通常那天從早上就開始下雨，我才有可能把傘放傘架，雖然也是有被偷的可能，但機率會較低，因為人人有傘」。

也有網友提醒，「下次去百貨公司用傘套不要丟掉，可以重複使用就不會把超商弄濕喔」、「我都把用過的透明傘套留著，放在包包裡，進店時拿來用」、「你住滿台灣10年沒有被偷錢包、包包是很幸運的，不管物品貴不貴重還是要隨身攜帶以免被誤拿走了！」