撞擊畫面！71歲翁騎車橫穿車道　17歲少年微電車直行撞上噴飛

記者林東良／台南報導

台南市永康區大灣15日上午發生交通事故，1名71歲黃姓男子騎機車穿越車道時，與沿大灣路直行的微型電動二輪車17歲鄭姓騎士發生碰撞，造成2人身體多處受傷，分別送往成大醫院及永康奇美醫院治療，雙方均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲台南市永康區大灣路15日上午發生機車與微型電動二輪車碰撞事故，造成2名騎士受傷送醫。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局於上午11時20分接獲報案，出動2車、4人前往救援，救護人員於11時26分抵達現場，71歲黃姓男子經救護人員清洗傷口後，由後甲分隊救護車送往成大醫院；17歲鄭姓少年則接受傷口清洗、包紮止血及三角巾固定等處置，由復興分隊救護車送往永康奇美醫院治療。

永康分局副分局長洪百亮表示，事故發生於15日上午11時許，黃男騎機車在大灣路607號前由北向南穿越車道，與鄭姓少年騎乘微型電動二輪車沿大灣路由東向西直行時發生碰撞，造成2名騎士身體多處受傷送醫。警方指出，經檢測雙方均無酒駕情事，相關肇事責任及事故原因仍待進一步調查釐清。



永康分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款規定，汽車駕駛人不依規定駛入來車道，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。警方呼籲，用路人行車時應遵守交通規則，穿越車道或進入道路前，應確實注意來車並確認安全，以共同維護道路交通安全。