拋全齡護牙5政策　李四川：沒跟進蘇巧慧的問題

▲李四川15日出席全齡護牙政策發表會 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（15日）宣布全齡護牙5政策，包括55歲以上原住民及65歲以上長者，若領有中低收入相關資格，補助各式假牙最高5萬元。由於相關政策與對手蘇巧慧相近，李四川表示，他是延續新北市長侯友宜政策，再繼續把它升級，沒有所謂跟進的問題。至於蘇巧慧日前在寵物展上與毒油事件的關鍵人物、福壽實業董事長洪堯昆同台，李四川說，他並不是對於蘇參加哪個活動有意見，而是蘇是現任立委，能夠為我們市民追問中央，到底毒油案原因在哪裡。

李四川15日發表全齡護牙政見，包括一、塗氟延伸到小一；二、國中窩溝封填再升級；三、孕婦產後一年免費口腔保健服務；四、55歲以上原住民及65歲以上長者，若領有中低收入相關資格，補助各式假牙最高5萬元，並提供假牙檢測費500元及活動假牙修補費補助8000/顎；五、重度失能失智民眾，補助每人每年3000元口腔照護經費。

由於蘇巧慧先前已提出65歲假牙補助5萬元等相關牙齒政見，媒體詢問李四川之前曾批評過說天然的最好，是否覺得蘇的政見也不錯？李回應，他並不是批評，他提的護牙政見，是延續侯友宜提的全齡照顧牙齒，至於是否擔心被蘇巧慧批評說是跟進她？李四川說，他的對手跟進的是侯友宜，他是延續侯，再繼續把它升級，沒有所謂跟進的問題。

針對李四川競辦昨控蘇巧慧日前在寵物展上與洪堯昆，被蘇反擊李也參加過該展覽，李四川表示，對於參加任何的活動，當然他都是贊成的，但他質疑的是，蘇巧慧現在是立委，又要選新北市長，他只是要問，毒油事件發生的原因是什麼？是否原產地、原料或製程有問題？希望蘇能就立委身分要求中央給一個答案？然至今從來沒看到蘇對中央提出質疑、提出質詢。

李四川強調，他並不是對於蘇巧慧參加哪個活動有任何意見，而是說，蘇以現任立委的身份能夠為市民追問中央，到底原因在哪裡。

至於國民黨新北市黨部證實，選前之夜將在板橋第一運動場舉辦，媒體詢問，過去侯友宜也在板一舉辦造勢晚會，是否覺得這是在接棒？會不會覺得搶下板一辦造勢場就是勝選指標？李四川說，板一大概是歷屆以來，所有選前之夜常用場地；侯友宜8年市政有目共睹，他一定會一棒接一棒，全力以赴、戒慎恐懼地來接棒，把侯良好的政策，繼續接下去。