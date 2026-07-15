藍營連連看迴力鏢　林楚茵：李四川同場天道盟、弟環保蟑螂要退選？

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，國民黨立委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆1000萬元交保，綜合公開資料，可勾勒出橫跨國內兩大家族商業集團「公司治理與股權關聯鏈」；國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人郭音蘭也指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與洪堯昆同台，把個人選舉利益放市民食安之上。民進黨立委林楚茵今（15日）表示，若合照或出席活動代表關係密切，李四川曾與天道盟幹部同場，也與遭法院認定「環保蟑螂」的弟弟公開同台，按其連連看邏輯，李要不要退選？

「國民黨與李四川的迴力鏢，總是來得又急又快」，民進黨立委林楚茵表示，國民黨惡意操作「連連看」，出席寵物展一張照片就無限上綱，硬扯總統賴清德、民進黨新北市長參選人蘇巧慧與福壽關係密切。

林楚茵指出，偏偏李四川也去寵物展蹭熱度，更打臉的是，攤開福壽及福壽董事長洪堯昆的政治獻金明細，滿滿都是藍營政治人物，包括3次捐給國民黨共25萬元、侯友宜競選總統時10萬元，以及藍委鄭天財、馬文君、萬美玲、洪孟楷各3萬元，「福壽根本是藍友友，國民黨要不要出來道歉」。

林楚茵也提醒李四川，如果合照或出席活動就代表關係密切，李四川曾與天道盟幹部同場，也與遭法院認定為「環保蟑螂」、涉及侵占國有地的弟弟李賜福公開同台。又是黑道，又是魚肉鄉民，按照國民黨的「連連看」邏輯，李四川要不要道歉？要不要退選？

林楚茵強調，出席公開活動、接受合法政治捐款，本來都沒有問題，但國民黨壞心操作邏輯荒謬，硬是造謠、貼標籤，反被自己的「連連看」迴力鏢直接打臉。