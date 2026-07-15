西螺親水節7月18、19日登場　水槍大戰、戲水樂園陪民眾清涼一夏

▲西螺鎮公所宣布「2026西螺親水節」將於7月18、19日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園登場，邀請全國民眾清涼過暑假。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺鎮公所迎接暑假旅遊旺季舉辦「2026西螺親水節」，宣布將於7月18日下午3點至晚間9點、7月19日上午9點至下午5點，在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場。今年活動以「親水、歡樂、共遊」為主題，結合大型戲水設施、精彩舞台演出、親子互動體驗、水花市集及限量好禮，邀請民眾享受沁涼暑假時光。

西螺鎮公所說明，暑假是親子出遊與國旅旺季，今年特別規劃親水節活動，希望透過多元內容提供民眾一處適合全家同樂的休閒場域，除了讓大小朋友盡情玩水消暑，也結合地方觀光及商圈資源，帶動西螺旅遊人潮，展現小鎮夏日活力。

活動兩天安排豐富舞台節目，有活力樂團、夢幻泡泡秀及魔術秀輪番登場，現場也將設置大型戲水區，並規劃最受大小朋友期待的水槍大戰，邀請民眾帶著水槍一起加入戰局，在炎炎夏日盡情揮灑水花、享受沁涼樂趣。除了戲水活動，民眾完成指定闖關任務，即可兌換限量水槍；完成社群打卡指定任務，還可獲得限量護目鏡，數量有限、送完為止。活動現場另安排護目鏡彩繪DIY增添親子互動樂趣。

現場同步規劃「水花市集」，集結西螺在地特色美食、文創商品及特色攤位，讓民眾玩水之餘，也能品嘗地方美食、選購特色伴手禮。活動期間更準備免費冰棒限量發送，替炎夏增添一抹沁涼，讓大小朋友都能滿載而歸。

西螺鎮長廖秋萍表示，希望透過親水節打造西螺夏季代表性活動，提供親子同遊的新選擇，也藉由活動串聯地方景點、美食及觀光資源，吸引更多旅客走訪西螺，深入體驗在地人文風情，進一步帶動地方商機與觀光發展。

廖秋萍誠摯邀請全國民眾於7月18、19日相約西螺大橋廣場及蝴蝶公園，一起玩水消暑、欣賞精彩表演、逛水花市集、享用免費冰棒，共度充滿歡笑與清涼的夏日假期。更多活動資訊可至「西螺鎮公所」臉書粉絲專頁查詢。